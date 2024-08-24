https://sputnik-abkhazia.ru/20240824/iz-ukrainskogo-plena-vernuli-115-zakhvachennykh-v-kurskoy-oblasti-rossiyskikh-voennykh-1052083673.html

Из украинского плена вернули 115 захваченных в Курской области российских военных

Из украинского плена вернули 115 захваченных в Курской области российских военных

Sputnik Абхазия

Подразделения ВСУ 6 августа перешли границу для захвата территории в Курской области, по заявлению начальника Генштаба Валерия Герасимова, их продвижение... 24.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-24T18:36+0300

2024-08-24T18:36+0300

2024-08-24T18:36+0300

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СУХУМ, 24 авг - Sputnik. В результате переговоров удалось вернуть из украинского плена 115 российских военных, захваченных в плен в Курской области, сообщает Минобороны. Ведомство уточняет, что сейчас российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Позже из доставят в Москву для лечения и реабилитации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240824/sredstva-pvo-za-noch-sbili-sem-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-rossiey-1052080188.html

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