https://sputnik-abkhazia.ru/20240824/iz-ukrainskogo-plena-vernuli-115-zakhvachennykh-v-kurskoy-oblasti-rossiyskikh-voennykh-1052083673.html
Из украинского плена вернули 115 захваченных в Курской области российских военных
Из украинского плена вернули 115 захваченных в Курской области российских военных
Sputnik Абхазия
Подразделения ВСУ 6 августа перешли границу для захвата территории в Курской области, по заявлению начальника Генштаба Валерия Герасимова, их продвижение... 24.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-24T18:36+0300
2024-08-24T18:36+0300
2024-08-24T18:36+0300
россия
украина
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/08/1043517458_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_597dec6e3660348409a4366615ac7ad6.jpg
СУХУМ, 24 авг - Sputnik. В результате переговоров удалось вернуть из украинского плена 115 российских военных, захваченных в плен в Курской области, сообщает Минобороны. Ведомство уточняет, что сейчас российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Позже из доставят в Москву для лечения и реабилитации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240824/sredstva-pvo-za-noch-sbili-sem-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-rossiey-1052080188.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/08/1043517458_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_4f18e5f07399e8f96b62253585c32fb9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, новости
Из украинского плена вернули 115 захваченных в Курской области российских военных
Подразделения ВСУ 6 августа перешли границу для захвата территории в Курской области, по заявлению начальника Генштаба Валерия Герасимова, их продвижение удалось остановить. По данным на 23 августа, в этом регионе ВСУ потеряли более 5,1 тысячи военных.
СУХУМ, 24 авг - Sputnik. В результате переговоров удалось вернуть из украинского плена 115 российских военных, захваченных в плен в Курской области, сообщает Минобороны.
Взамен были переданы 115 украинских солдат. Посредничество в переговорном процессе оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Ведомство уточняет, что сейчас российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Позже из доставят в Москву для лечения и реабилитации.