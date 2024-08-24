https://sputnik-abkhazia.ru/20240824/sredstva-pvo-za-noch-sbili-sem-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-rossiey-1052080188.html
Средства ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников над Россией
Средства ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников над Россией
Sputnik Абхазия
С начала СВО украинские войска регулярно обстреливают приграничные территории и устраивают диверсии. 24.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-24T09:02+0300
2024-08-24T09:02+0300
2024-08-24T09:02+0300
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СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Дежурные средства противовоздушной обороны России в ночь с 23 на 24 августа уничтожили семь украинских дронов над российской территорией, сообщает Минобороны.Пять беспилотников были уничтожены над Воронежской областью, по одному над Белгородской и Брянской областями.После начала военной спецоперации на Украине ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе в Москве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240823/pochti-30-ukrainskikh-voennykh-sdalis-v-plen-za-nedelyu-1052079107.html
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Средства ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников над Россией
С начала СВО украинские войска регулярно обстреливают приграничные территории и устраивают диверсии.
СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Дежурные средства противовоздушной обороны России в ночь с 23 на 24 августа уничтожили семь украинских дронов над российской территорией, сообщает Минобороны.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.
Пять беспилотников были уничтожены над Воронежской областью, по одному над Белгородской и Брянской областями.
После начала военной спецоперации на Украине ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе в Москве.