https://sputnik-abkhazia.ru/20240824/sredstva-pvo-za-noch-sbili-sem-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-rossiey-1052080188.html

Средства ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников над Россией

Средства ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников над Россией

Sputnik Абхазия

С начала СВО украинские войска регулярно обстреливают приграничные территории и устраивают диверсии. 24.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-24T09:02+0300

2024-08-24T09:02+0300

2024-08-24T09:02+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Дежурные средства противовоздушной обороны России в ночь с 23 на 24 августа уничтожили семь украинских дронов над российской территорией, сообщает Минобороны.Пять беспилотников были уничтожены над Воронежской областью, по одному над Белгородской и Брянской областями.После начала военной спецоперации на Украине ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе в Москве.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240823/pochti-30-ukrainskikh-voennykh-sdalis-v-plen-za-nedelyu-1052079107.html

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