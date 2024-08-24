https://sputnik-abkhazia.ru/20240824/orly-kavkaza-kak-dikaya-diviziya-uchastvovala-v-pervoy-mirovoy-voyne-1052081759.html

"Орлы Кавказа": как "Дикая дивизия" участвовала в Первой мировой войне

"Орлы Кавказа": как "Дикая дивизия" участвовала в Первой мировой войне

Sputnik Абхазия

28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Это стало началом Первой мировой войны. Уже 1 августа Российская империя вступила в конфликт на стороне... 24.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-24T14:33+0300

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2024-08-24T14:33+0300

в абхазии

абхазия

история

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Под ее флагами сражались представители кавказских народов, из которых была сформирована Кавказская туземная конная дивизия, более известная, как "Дикая".Об истории ее создания, о том, как воины из Абхазии пополнили ряды "Дикой дивизии" и какие подвиги они совершили, читайте в материале корреспондента Sputnik.Сария Кварацхелия, Sputnik23 августа 1914 года на основании высочайшего указа было сформировано уникальное воинское подразделение - Кавказская туземная конная дивизия. За экзотический внешний вид и дикое с точки зрения европейцев проявления отваги она была больше известна как "Дикая дивизия"."Дикая дивизия", несмотря на название, была элитной военной частью. Ее первым командиром был младший брат Николая II Михаил Александрович."Абхазская сотня"В рядах российского полка "Дикой дивизии" участвовали воины из Абхазии. В первые же дни, как началась Первая мировая война, в селах Мыку и Лыхны состоялись народные сходы. На них российский генерал Франкини призвал горцев Абхазии присоединиться к войскам.Так начался формироваться список воинов "Абхазской сотни". Это условное название - в Первой мировой участвовало около 500 абхазов, которые состояли в разных полках "Кавказской конной дивизии". И биография многих осталась неизвестной.В сентябре 1914 года генерал-лейтенант Бабич сообщает: "многие абхазы, жители Сухумского округа соседнего с Кубанской областью, изъявляют горячее желание вступить добровольцами в Черкесский конный полк".Все участники знаменитой "Абхазской сотни" были добровольцами. Как рассказал Sputnik историк Сослан Салакая, подавляющее большинство абхазов не брали в царскую армию, хотя с них сняли "виновность" после восстания 1877 года."Дьяволы в мохнатых шапках"Несмотря на свое непростое положение после Кавказской войны, горцы встали на защиту интересов Российской империи, и на полях сражений проявили себя как храбрые и бесстрашные воины."Дикие" спасли русскую армию в Румынии; "дикие" безудержным ударом опрокинули австрийцев и во главе русской армии прошли всю Буковину и взяли Черновицы. "Дикие" ворвались в Галич и гнали австрийцев неделю тому назад. И вчера вновь "дикие", спасая отступавшую митинговую колонну, рванулись вперед и отбив позиции, спасли положение", - писала газета "Утро России" в 1917 году.Изначально "Дикая дивизия" сражалась на Юго-Западном фронте. До февраля 1915 года всадники вели тяжелые бои в горах и долинах Карпат, у польских городков и деревень.В одной из официальных телеграмм Петроградского телеграфного агенства говорится, что всадники решительно отказываются уступить кому-либо первенство под неприятельским огнем. Там же сравнивают горцев с рыцарями, "которых можно было заставить сражаться лишь на началах боевого равенства в одношеренговом строю".О бойцах "Дикой дивизии" ходили настоящие легенды, одно упоминание о них наводило страх на европейцев. Австрийцы назвали всадников "дьяволами в мохнатых шапках", а российский император Николай II - "орлами Кавказа".Но, несмотря на закрепившуюся за ними жуткую репутацию, всадники отличались большой гуманностью как к мирному населению, так и к пленным.Военный корреспондент, сын Льва Толстого, Илья Толстой писал о всадниках так:"Я жил целый месяц в халупе в центре расположения "диких полков", мне указывали людей, которые на Кавказе прославились тем, что из мести убили несколько человек, – и что же я видел? Я видел этих убийц, нянчивших и кормящих остатками своего шашлыка чужих детей; я видел, как полки снимались со своих стоянок, и как жители жалели об их уходе, благодарили их за то, что они не только платили, но и помогали своими подаяниями; я видел их выполняющими самые трудные и сложные военные поручения; и я видел их в боях – дисциплинированных, безумно отважных и непоколебимых".Абхазские “крестоносцы”Всадники "Абхазской сотни" на полях Первой мировой войны прославились множеством ярких боевых подвигов.Один из них - спасение двух татарских сотен. В ноябре 1915 года выпал обильный снегопад, и окопы татарского полка были сильно засыпаны. При сильнейшей вьюге и непроходимых сугробах, казалось, помочь им было невозможно.Но 27 всадников “Абхазской сотни” во главе с прапорщиком Николая Аимхаа вызвались спасти татар. Они, рискуя быть замерзшими и занесенными снегом, прошли путь в 1,5 версты, откопали и вызволили татар, и сами заняли передовую.Неоднократно описывались подвиги командира сотни корнета Константина Лакербай, который вынес раненого друга с поля боя под непрерывным вражеским обстрелом. Этим подвигом корнет произвел на австрийцев ошеломительное впечатление, и некоторые из них аплодировали ему вслед и кричали: "Браво, браво, пан казак!".О другом абхазском воине, Георгий Мерчуле, который возглавлял ингушский полк, ингуши сложили песню: "Не боимся страха, не боимся пули, нас ведет в атаку храбрый Мерчуле".Многие всадники были награждены Георгиевскими крестами, а четверо даже стали полными георгиевскими кавалерами. Это Дмитрий Ачба, Василий Магба, Адамыр Цишба и Кача Когония. За это их прозвали сотней "крестоносцев".Трое абхазских героев войны были удостоены георгиевского золотого оружия: полковник Георгий Мерчул - командир ингушского полка, Рауф Агрба - прапорщик черкесского полка и Варлаам Шенгелая.В "Кавказской конной дивизии" высшей офицерской наградой - Белым офицерским крестом Георгия IV степени были награждены шесть человек. В их числе абхаз Коцик Лакрба. Ордена за личное мужество был удостоен Хаитбеи Чачба.Первую мировую войну были втянуты 38 из 59 независимых государств, существовавших в то время. Последствия войны стали самыми тяжелыми: огромные людские потери, падение жизненного уровня, продовольственный кризис. В ходе войны российский император Николая I был вынужден отречься от престола, за этим последовала и Февральской революция. Временное правительство, провозгласившее "войну до победного конца", поддержку у населения не нашло. 25 октября 1917 года в России произошел военный переворот.Участники "Абхазской сотни" были демобилизованы в 1917 году, продолжил Салакая. Многие вернулись на родину, где стали частью крестьянской дружины "Киараз", организованной по инициативе Нестора Лакоба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20150728/1015317482.html

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