https://sputnik-abkhazia.ru/20240825/sputnik-nedeli-vstrecha-bzhaniya-i-novaka-pozhar-na-poligone-tbo-i-chp-na-ritse-1052085841.html

Sputnik недели: встреча Бжания и Новака, пожар на полигоне ТБО и ЧП на Рице

Sputnik недели: встреча Бжания и Новака, пожар на полигоне ТБО и ЧП на Рице

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 19 по 25 августа. 25.08.2024, Sputnik Абхазия

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О том, что обсудили президент Абхазии Аслан Бжания и зампред правительства России Александр Новак в Москве, как развивается ситуация с пожаром на Галском полигоне бытовых отходов, какие прогнозы в области энергетики на предстоящую зиму, читайте в материале Sputnik.Экономика и инвестицииНа уходящей неделе президент Абхазии Аслан Бжания встретился в Москве с зампредседателя правительства России Александром Новаком, сообщает пресс-службы главы государства.Они обсудили вопросы социально-экономического развития, инвестиционное взаимодействие и энергетическую безопасность Абхазии.Пожар на свалкеПолигон бытовых отходов в селе Щащикуара Галского района загорелся 18 августа. За первые сутки пламя охватило несколько гектаров площади свалки. В тушении были задействованы силы МЧС, но безуспешно. Позже к этой работе подключилось столичное ЖКХ.Ночью 19 августа оперштаб по ситуации на полигоне ТБО принял решение о приостановке ввоза мусора. На въезде в свалку стали скапливаться мусороуборочные машины.Так как долгое закрытие свалки могло привести к коллапсу в Сухуме и Сухумском районе, откуда свозится мусор, на полигоне вырыли дополнительные котлованы и возобновили прием спецтранспорта.По словам главы администрации Галского района Константина Пилия, по предварительной информации, причиной возгорания стал поджог. Правоохранительные органы намерены найти виновников и привлечь к ответственности.В понедельник, 19 августа глава УКС Тимур Агрба сообщил о том, что строительство полигона в селе Кацикыт завершено.Агрба добавил, что уже отремонтирован участок дороги, ведущей от республиканской трассы к полигону. Полностью ее отремонтируют в 2025 году.Согласно намеченному плану, мусор будут возить из Сухума, Сухумского района на свалку в Щащикуара только до конца года.К воскресенью, 25 августа уровень задымления на свалке в разы снизился, но пламя может снова разгореться в любой момент, уточнил Sputnik Константин Пилия и добавил, что без продолжения работы столичной спецтехники, проблему не решить . Прошедший накануне дождь, существенно не повлиял на ситуацию.ЭнергетикаЭнергодефицит в Абхазии в 2024 году может составить около 200 миллионов кВт·ч., сказал в интервью Абхазской Гостелерадиокомпании глава "Черноморэнерго" Тимура Джинджолия.По его словам, ситуация с энергоснабжением в республике зимой будет зависеть от дождей и уровня воды в Джварском водохранилище.Джинджолия также отметил, что уровень воды в водохранилище ниже показателей 2023 года. Причиной этого стали авария на плотине и возгорание на трансформаторе ИнгурГЭС.Для того, чтобы сохранить уровень воды, руководство станции приняло решение сократить выработку электричества. При этом абхазская сторона получит свои 40-42% от общей годовой выработки.При этом он сказал, что жители республики начали экономить электричество, уже потреблено на 85 миллионов кВт·ч меньше, чем в прошлом году.Вопрос строительства второй параллельной линии остро стоит в республике, добавил Джинджолия, так как линия 220 кВ, питающая всю Абхазию, не выдержит прироста нагрузок.Нелегальная миграцияСлужба государственной безопасности Абхазии пресекла каналы нелегальной миграции иностранцев. Об этом сообщается на сайте ведомства.В селе Бгоура (бывш. Отобая Вторая) Галского района задержаны два гражданина Грузии, имеющие вид на жительство в Абхазии, — 60-летний Ремико и 57-летний Муртаз Читанава.Дом Читанава находится у абхазо-грузинской границы. Задержанные помогали другим гражданам пересекать ее, уточняет СГБ.Кроме того, за попытку незаконного пересечения границы с Грузией 17 августа в Абхазии задержали двух россиян.Дмитрию Денисову и Александру Лузенину помогал 45-летний Арчил Сакания. В отношении задержанных проводятся следственные мероприятия.ЧП в Рицинском паркеВ среду, 21 августа стало известно о гибели восьмилетнего ребенка на территории Рицинского национального парка.Как рассказали Sputnik в РОВД Гудаутского района, семейная пара из Нижнего Новгорода фотографировалась на фоне озера, когда мальчик залез на камень и упал с высоты около 40 метров.На помощь пришли сотрудники Рицинского национального парка. Ребенка вытащили из обрыва и отправили на скорой в Гагрскую ЦРБ. Там констатировали смерть.Директор объекта Адамур Багателия сказал Sputnik о том, что парк возьмет на себя расходы по отправке тела ребенка домой, а также пострадавшей семье окажут материальную помощь в размере 500 тысяч рублей.В тот же день по дороге на озеро Рица загорелся экскурсионный автобус с 40 пассажирами, которые приехали в республику с однодневной экскурсией из Лазаревского.Во время происшествия никто не пострадал. Люди успели выйти из автобуса вместе с вещами и их пересадили в другой транспорт. Сам автобус сгорел полностью.На место происшествия выехали пожарные машины из Гудаутского и Гагрского районов. Они потушили транспорт и загоревшиеся вблизи него деревья.По дороге на озеро Рица образовалась пробка. Движение было восстановлено сотрудниками Гудаутской Госавтоинспекции после ликвидации последствий пожара.Мужчина погиб в аварии в районе села Мгудзырхуа Гудаутского района утром 20 августа. По словам врио главы УГАИ МВД Дамея Авидзба, ДТП произошло на 55-м километре республиканской трассы в 8 утра.В результате ДТП в Гагрском районе пострадало два человека. Они были доставлены в больницу.Дамей Авидзба уточнил, что управлявшая Chery tiggo 7 женщина, не уступила дорогу BMW, и это привело к столкновению. У одного из пострадавших переломы, однако угрозы для жизни нет."Хибла Герзмава приглашает…"XXII международный музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" завершился в Абхазии 20 августа.Заключительный концерт абхазской части фестиваля прошел у драматического театра имени Самсона Чанба в Сухуме. В нем приняли участие Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава, саксофонист Игорь Бутман и джаз-бэнд под управлением Сергея МакееваНа концерте прозвучали "Песнь о скале", "Исхароузеи", "Tanto bene", "Есть только миг", "Я шагаю по Москве", "Весна идет", "Джудитта" и другие композиции. Завершился он грандиозным праздничным салютом.Фестиваль открылся в Абхазии 15 июля. Всего было проведено пять концертов. Далее запланировано шесть музыкальных мероприятий в российских городах и два — в Китае.Памяти добровольцаПамять добровольца из России, летчика Сергея Подпругина почтили в Сухуме в четверг, 22 августа.Военный летчик был командирован в Абхазию в самом начале Отечественной войны народа Абхазии. По словам его соратника, командующего Военно-воздушными силами Абхазии Адгура Гумба, вскоре Подпругин "увидел, на чьей стороне справедливость", и решил помогать абхазам.Сергей Подпругин прошел всю Отечественную войну народа Абхазии. Он совершал гуманитарные рейсы в блокадный Ткуарчал. За заслуги во время войны Подпругин был награжден орденом Леона.Подпругин ушел из жизни 24 августа 2016 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240819/zaversheno-stroitelstvo-poligona-v-katsikyte-1052039817.html

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