https://sputnik-abkhazia.ru/20240825/sukhum-gotov-napravit-v-gal-dopolnitelnuyu-spetstekhniku-dlya-tusheniya-pozhara-na-poligone-1052085215.html

Сухум готов направить в Гал дополнительную спецтехнику для тушения пожара на полигоне

Сухум готов направить в Гал дополнительную спецтехнику для тушения пожара на полигоне

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Сухум готов направить в Гал еще две дополнительные единицы спецтехники для ликвидации возгорания на полигоне в Щащикуаре. 25.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-25T12:30+0300

2024-08-25T12:30+0300

2024-08-25T13:07+0300

в абхазии

мусор

абхазия

галский район

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102711/58/1027115865_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_187e67d691e7f91c31865ce50defb876.jpg

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Сухум готов направить в Гал еще две дополнительные единицы спецтехники для ликвидации возгорания на полигоне в Щащикуаре. Об этом Sputnik рассказал начальник "Управления городского хозяйства" Сухума Руслан Авидзба.Глава Галского района Константин Пилия уточнил Sputnik, что уровень задымления к утру воскресенья гораздо меньше, но пламя может в любой момент снова разгореться.По мнению Пилия, в дополнительной технике есть необходимость для предотвращения очередных очагов возгорания.О пожаре на мусорной свалке в селе Щащикуара стало известно 18 августа. Общая площадь полигона — 9 гектаров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240821/goryaschaya-problema-kak-abkhaziya-spravlyaetsya-s-vyvozom-musora-v-kurortnyy-sezon-1052050618.html

абхазия

галский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мусор, абхазия, галский район