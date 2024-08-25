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Сухум готов направить в Гал дополнительную спецтехнику для тушения пожара на полигоне
Сухум готов направить в Гал дополнительную спецтехнику для тушения пожара на полигоне
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Сухум готов направить в Гал еще две дополнительные единицы спецтехники для ликвидации возгорания на полигоне в Щащикуаре. 25.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Сухум готов направить в Гал еще две дополнительные единицы спецтехники для ликвидации возгорания на полигоне в Щащикуаре. Об этом Sputnik рассказал начальник "Управления городского хозяйства" Сухума Руслан Авидзба.Глава Галского района Константин Пилия уточнил Sputnik, что уровень задымления к утру воскресенья гораздо меньше, но пламя может в любой момент снова разгореться.По мнению Пилия, в дополнительной технике есть необходимость для предотвращения очередных очагов возгорания.О пожаре на мусорной свалке в селе Щащикуара стало известно 18 августа. Общая площадь полигона — 9 гектаров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240821/goryaschaya-problema-kak-abkhaziya-spravlyaetsya-s-vyvozom-musora-v-kurortnyy-sezon-1052050618.html
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мусор, абхазия, галский район
мусор, абхазия, галский район
Сухум готов направить в Гал дополнительную спецтехнику для тушения пожара на полигоне
12:30 25.08.2024 (обновлено: 13:07 25.08.2024)
СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Сухум готов направить в Гал еще две дополнительные единицы спецтехники для ликвидации возгорания на полигоне в Щащикуаре.
Об этом Sputnik рассказал начальник "Управления городского хозяйства" Сухума Руслан Авидзба.
"На месте работают бульдозер и экскаватор. Еще один такой же комплект техники, нанятый у частных лиц, можем отправить при необходимости завтра. Насколько мне известно, там ситуация улучшилась. Такой задымленности, как раньше уже нет", - отметил Авидзба.
Глава Галского района Константин Пилия уточнил Sputnik, что уровень задымления к утру воскресенья гораздо меньше, но пламя может в любой момент снова разгореться.
По мнению Пилия, в дополнительной технике есть необходимость для предотвращения очередных очагов возгорания.
О пожаре на мусорной свалке в селе Щащикуара стало известно 18 августа. Общая площадь полигона — 9 гектаров.