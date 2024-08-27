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Пожар на свалке в Щащикуаре частично локализован
Пожар на свалке в Щащикуаре частично локализован
Sputnik Абхазия
О пожаре на полигоне, куда ежегодно свозят 1300-1500 кубометров мусора, в том числе из Сухума, стало известно 18 августа. 27.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Пожар на мусорном полигоне в Гале частично локализован, сообщил Sputnik глава района Константин Пилия. "Пожар локализован примерно на 70-80% благодаря дождю, который шел два дня. Уровень задымления уменьшился", — рассказал он. По его словам, работы на полигоне необходимо продолжить. Чтобы не допустить распространения возгорания, нужно раскапывать мусор спецтехникой и слоями засыпать его грунтом. На полную ликвидацию пожара потребуется не меньше двух недель, добавил Пилия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240821/goryaschaya-problema-kak-abkhaziya-spravlyaetsya-s-vyvozom-musora-v-kurortnyy-sezon-1052050618.html
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Пожар на свалке в Щащикуаре частично локализован
19:37 27.08.2024 (обновлено: 19:38 27.08.2024)
О пожаре на полигоне, куда ежегодно свозят 1300-1500 кубометров мусора, в том числе из Сухума, стало известно 18 августа.
СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Пожар на мусорном полигоне в Гале частично локализован, сообщил Sputnik глава района Константин Пилия.
"Пожар локализован примерно на 70-80% благодаря дождю, который шел два дня. Уровень задымления уменьшился", — рассказал он.
По его словам, работы на полигоне необходимо продолжить. Чтобы не допустить распространения возгорания, нужно раскапывать мусор спецтехникой и слоями засыпать его грунтом.
На полную ликвидацию пожара потребуется не меньше двух недель, добавил Пилия.