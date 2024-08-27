https://sputnik-abkhazia.ru/20240827/pozhar-na-svalke-v-schaschikuare-chastichno-lokalizovan-1052107947.html

Пожар на свалке в Щащикуаре частично локализован

Пожар на свалке в Щащикуаре частично локализован

Sputnik Абхазия

О пожаре на полигоне, куда ежегодно свозят 1300-1500 кубометров мусора, в том числе из Сухума, стало известно 18 августа. 27.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-27T19:37+0300

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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Пожар на мусорном полигоне в Гале частично локализован, сообщил Sputnik глава района Константин Пилия. "Пожар локализован примерно на 70-80% благодаря дождю, который шел два дня. Уровень задымления уменьшился", — рассказал он. По его словам, работы на полигоне необходимо продолжить. Чтобы не допустить распространения возгорания, нужно раскапывать мусор спецтехникой и слоями засыпать его грунтом. На полную ликвидацию пожара потребуется не меньше двух недель, добавил Пилия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240821/goryaschaya-problema-kak-abkhaziya-spravlyaetsya-s-vyvozom-musora-v-kurortnyy-sezon-1052050618.html

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