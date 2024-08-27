https://sputnik-abkhazia.ru/20240827/priem-v-den-priznaniya-nezavisimosti-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-proshel-v-pmr-1052101136.html

Прием в день признания независимости Абхазии и Южной Осетии прошел в ПМР

Прием в день признания независимости Абхазии и Южной Осетии прошел в ПМР

Sputnik Абхазия

Независимость Абхазии и Южной Осетии была признана Россией 26 августа 2008 года. 27.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-27T11:28+0300

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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. В Приднестровье прошел совместный прием представительств Абхазии и Южной Осетии по случаю 16-летия со дня признания независимости республик, сообщается на официальном сайте представительства. На него были приглашены представители приднестровского МИД и Бендерского городского Совета народных депутатов, сотрудники аппарата правительства, другие официальные лица."В этот день 2008 года был дан мощный импульс утверждению абхазского государства в мире, его развитию и дальнейшему признанию со стороны других стран, с которыми сегодня Абхазию связывают официальные межгосударственные отношения", — заявил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240826/ministry-inostrannykh-del-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-podpisali-plan-konsultatsiy--1052097809.html

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