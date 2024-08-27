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Прием в день признания независимости Абхазии и Южной Осетии прошел в ПМР
Прием в день признания независимости Абхазии и Южной Осетии прошел в ПМР
Sputnik Абхазия
Независимость Абхазии и Южной Осетии была признана Россией 26 августа 2008 года. 27.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. В Приднестровье прошел совместный прием представительств Абхазии и Южной Осетии по случаю 16-летия со дня признания независимости республик, сообщается на официальном сайте представительства. На него были приглашены представители приднестровского МИД и Бендерского городского Совета народных депутатов, сотрудники аппарата правительства, другие официальные лица."В этот день 2008 года был дан мощный импульс утверждению абхазского государства в мире, его развитию и дальнейшему признанию со стороны других стран, с которыми сегодня Абхазию связывают официальные межгосударственные отношения", — заявил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240826/ministry-inostrannykh-del-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-podpisali-plan-konsultatsiy--1052097809.html
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абхазия, новости, приднестровская молдавская республика, южная осетия
Прием в день признания независимости Абхазии и Южной Осетии прошел в ПМР
11:28 27.08.2024 (обновлено: 11:31 27.08.2024)
Независимость Абхазии и Южной Осетии была признана Россией 26 августа 2008 года.
СУХУМ, 27 авг - Sputnik.
В Приднестровье прошел совместный прием представительств Абхазии и Южной Осетии по случаю 16-летия со дня признания независимости республик, сообщается
на официальном сайте представительства.
На него были приглашены представители приднестровского МИД и Бендерского городского Совета народных депутатов, сотрудники аппарата правительства, другие официальные лица.
По словам полпреда Абхазии Александра Ватамана, что судьбоносное решение российского руководства гарантировало сохранение мира и стабильности в республике.
"В этот день 2008 года был дан мощный импульс утверждению абхазского государства в мире, его развитию и дальнейшему признанию со стороны других стран, с которыми сегодня Абхазию связывают официальные межгосударственные отношения", — заявил он.