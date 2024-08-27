https://sputnik-abkhazia.ru/20240827/ssha-nachali-transportirovat-biomaterialy-s-ukrainy-cherez-moldaviyu-i-rumyniyu-1052100858.html
США начали транспортировать биоматериалы с Украины через Молдавию и Румынию
США начали транспортировать биоматериалы с Украины через Молдавию и Румынию
Sputnik Абхазия
Такая тактика позволяет скрыть конечного получателя, отвести подозрения от Вашингтона и американской военно-биологической программы 27.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-27T10:04+0300
2024-08-27T10:04+0300
2024-08-27T10:04+0300
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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. США начали активно включать Молдавию и Румынию в логистические схемы перевозки биоматериалов, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.Речь идет об образцах крови и тканей, которые направлялись из Центра общественного здоровья Украины в западные исследовательские лаборатории, связанные с Пентагоном. Их использовали в военно-биологических исследованиях.Кириллов добавил, что августа 2022 по май 2024 года через Молдавию вывозили биоматериалы более двух тысяч раз.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/minoborony-rossii-ssha-ischut-sposoby-voennogo-primeneniya-biotekhnologiy-1046004045.html
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россия, украина, сша
США начали транспортировать биоматериалы с Украины через Молдавию и Румынию
Такая тактика позволяет скрыть конечного получателя, отвести подозрения от Вашингтона и американской военно-биологической программы
СУХУМ, 27 авг - Sputnik. США начали активно включать Молдавию и Румынию в логистические схемы перевозки биоматериалов, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
Речь идет об образцах крови и тканей, которые направлялись из Центра общественного здоровья Украины в западные исследовательские лаборатории, связанные с Пентагоном. Их использовали в военно-биологических исследованиях.
"Сопровождение следующих из Украины биологических грузов обеспечивается логистическими компаниями "Гамма Логистик" и "АэроТрансКарго", подконтрольных Президенту Молдавии Майе Санду, а также кишиневскими медучреждениями и западными посредническими организациями", - подчеркнул он.
Кириллов добавил, что августа 2022 по май 2024 года через Молдавию вывозили биоматериалы более двух тысяч раз.