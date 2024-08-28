https://sputnik-abkhazia.ru/20240828/nazvana-summa-postupleniy-v-byudzhet-abkhazii-ot-deyatelnosti-migratsionnoy-sluzhby-1052110920.html

Названа сумма поступлений в бюджет Абхазии от деятельности миграционной службы

Названа сумма поступлений в бюджет Абхазии от деятельности миграционной службы

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Более 111 миллионов рублей поступило в бюджет Абхазии от деятельности миграционной службы с января по июль, что на 15 миллионов рублей... 28.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-28T17:52+0300

2024-08-28T17:52+0300

2024-08-28T17:52+0300

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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Более 111 миллионов рублей поступило в бюджет Абхазии от деятельности миграционной службы с января по июль, что на 15 миллионов рублей больше рекордного 2023 года, рассказал на радио Sputnik замначальника Государственной миграционной службы республики Эдуард Гамисония.Всего за первые семь месяцев 2024 года в республике было зарегистрировано около 7000 трудовых мигрантов и это существенно больше показателей прошлых лет.Такую динамику Гамисония объясняет тем, что сотрудники миграционной службы страны уже около трех месяцев работают на госгранице с Россией и фиксируют всех заезжающих в Абхазию иностранцев. Их официально оформляют и выдают разрешительные документы.Гамисония считает, что увеличение числа трудовых мигрантов связано с благоприятными условиями для трудовой деятельности в республике.Все иностранные граждане перед получением разрешительных документов проходят проверку в правоохранительных органах, подчеркнул Гамисония и добавил, что при выявлении нежелательных лиц, их выдворяют из страны. За последние семь месяцев таких случаев было девять.В число нежелательных лиц входят, в том числе мигранты без соответствующих документов и нарушители законодательства Абхазии. Выявляются они во время рейдовых мероприятий в городах и районах страны в местах скопления трудовых мигрантов.Гамисония напомнил, что любой гражданин иностранного государства (за исключением стран, с которыми у Абхазии установлены дипотношения - прим.) должен иметь визу, встать на учет в миграционной службе и получить разрешение на работу. Иностранцы должны также пройти обследование в медучреждениях Абхазии.За семь месяцев 2024 года у 317 трудовых мигрантов был выявлен гепатит B, у 168 гепатит С и у девятерых ВИЧ-инфекция.Трудовым мигрантам, которые заражены ВИЧ, разрешительные документы не выдаются. Они на добровольной основе выезжают из страны под контролем миграционной службы.Иностранцы с гепатитами В и С получают разрешение на работу в Абхазии, но в документах ставится отметка о том, что они не могут быть трудоустроены в сферах общепита и здравоохранения.Миграционная служба Абхазии совместно с Минздравом также разрабатывает предложение по внедрению требований наличия прививок у трудовых мигрантов от ряда заболеваний, добавил Гамисония.Что касается граждан стран Африки, уточнил он, в основном – это российские студенты, которые прибывают в Абхазию на два или три месяца для дальнейшего получения визы в посольстве России.Согласно российскому законодательству, иностранный гражданин должен выехать из страны по истечении срока действия визы.Согласно вступившему в силу 1 января 2024 года распоряжению Кабинета министров, каждый иностранный гражданин может находиться на территории Абхазии без регистрации в течение 14 дней. Это касается также туристов. По истечении двух недель, иностранцы должны встать на учет в миграционной службе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240624/pyat-inostrannykh-grazhdan-vydvoryat-iz-abkhazii-za-narushenie-rezhima-prebyvaniya-v-respublike-1051447297.html

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