https://sputnik-abkhazia.ru/20240828/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-29-avgusta-1052111386.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 августа

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 августа

Sputnik Абхазия

Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует барическое поле пониженного давления. 28.08.2024, Sputnik Абхазия

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2024-08-28T21:03+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. В четверг, 29 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии