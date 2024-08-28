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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 августа
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 августа
Sputnik Абхазия
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует барическое поле пониженного давления. 28.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-28T21:03+0300
2024-08-28T21:03+0300
2024-08-28T21:03+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. В четверг, 29 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 августа
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 28 авг - Sputnik. В четверг, 29 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.