https://sputnik-abkhazia.ru/20240829/cholokua-naznachen-glavoy-upravleniya-po-svyazyam-so-smi-administratsii-prezidenta-abkhazii-1052115235.html

Чолокуа назначен главой Управления по связям со СМИ Администрации президента Абхазии

Чолокуа назначен главой Управления по связям со СМИ Администрации президента Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Алхас Чолокуа назначен начальником Управления по связям со СМИ Администрации президента Абхазии, сообщает пресс-служба главы... 29.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-29T13:38+0300

2024-08-29T13:38+0300

2024-08-29T15:40+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/12/1031649275_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_7b4421e76a32a23b0f8c3dc224aa24ea.jpg

СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Алхас Чолокуа назначен начальником Управления по связям со СМИ Администрации президента Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства. Алхас Чолокуа родился 22 апреля 1976 года в селе Члоу Очамчырского района. Окончил факультет журналистики Абхазского госуниверситета, затем продолжил учебу в МГУ.Алхас Чолокуа с 2005 по 2011 годы был замруководителя Управления информации и средств массовой коммуникации при президенте Абхазии, с 2011 по 2014 годы — гендиректором АГТРК, затем работал в компании "А-Мобайл". С мая 2020 года по октябрь 2021-го возглавлял Управление по связям со СМИ при президенте Абхазии. В октябре 2021 года был назначен директором Абхазского драмтеатра.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/aslan-bzhaniya-prisvoil-pochetnye-zvaniya-sotrudnikam-agtrk-1048958027.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости