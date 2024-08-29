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Чолокуа назначен главой Управления по связям со СМИ Администрации президента Абхазии
Чолокуа назначен главой Управления по связям со СМИ Администрации президента Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Алхас Чолокуа назначен начальником Управления по связям со СМИ Администрации президента Абхазии, сообщает пресс-служба главы... 29.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Алхас Чолокуа назначен начальником Управления по связям со СМИ Администрации президента Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства. Алхас Чолокуа родился 22 апреля 1976 года в селе Члоу Очамчырского района. Окончил факультет журналистики Абхазского госуниверситета, затем продолжил учебу в МГУ.Алхас Чолокуа с 2005 по 2011 годы был замруководителя Управления информации и средств массовой коммуникации при президенте Абхазии, с 2011 по 2014 годы — гендиректором АГТРК, затем работал в компании "А-Мобайл". С мая 2020 года по октябрь 2021-го возглавлял Управление по связям со СМИ при президенте Абхазии. В октябре 2021 года был назначен директором Абхазского драмтеатра.
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Чолокуа назначен главой Управления по связям со СМИ Администрации президента Абхазии
13:38 29.08.2024 (обновлено: 15:40 29.08.2024) СУХУМ, 29 авг – Sputnik.
Алхас Чолокуа назначен начальником Управления по связям со СМИ Администрации президента Абхазии, сообщает
пресс-служба главы государства.
Указ 29 августа подписал президент Аслан Бжания.
Алхас Чолокуа родился 22 апреля 1976 года в селе Члоу Очамчырского района. Окончил факультет журналистики Абхазского госуниверситета, затем продолжил учебу в МГУ.
Алхас Чолокуа с 2005 по 2011 годы был замруководителя Управления информации и средств массовой коммуникации при президенте Абхазии, с 2011 по 2014 годы — гендиректором АГТРК, затем работал в компании "А-Мобайл".
С мая 2020 года по октябрь 2021-го возглавлял Управление по связям со СМИ при президенте Абхазии.
В октябре 2021 года был назначен директором Абхазского драмтеатра.