https://sputnik-abkhazia.ru/20240829/gagra-voshla-v-desyatku-populyarnykh-mest-dlya-otdykha-v-sentyabre-u-rossiyan-1052113725.html

Гагра вошла в десятку популярных мест для отдыха в сентябре у россиян

Гагра вошла в десятку популярных мест для отдыха в сентябре у россиян

Sputnik Абхазия

Курортный сезон в Абхазии не заканчивается с наступлением осени, многие предпочитают посещать республику именно в бархатный сезон. 29.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-29T12:17+0300

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СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Гагра вошла в десятку самых популярных мест для отдыха в сентябре у российских туристов, сообщает сервис Tvil.ru.Первое место рейтинга занял Сочи, на него приходится 24% от общего числа бронирований. В тройку также вошли Анапа и Санкт-Петербург с 9% и 5% соответственно.В среднем, туристы приезжают в Гагру на 8 ночей. Жилье им при этом обходится в более чем четыре тысячи рублей за ночь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240814/turisticheskiy-poezd-ritsa-sovershit-edinstvennyy-reys-v-godu-1051994026.html

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