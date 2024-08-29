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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 августа
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 августа
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Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 29.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-29T15:39+0300
2024-08-29T15:39+0300
2024-08-29T16:11+0300
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абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 29 авг – Sputnik. В пятницу, 30 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью преимущественно без осадков, днем, ближе к вечеру, из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен кратковременный дождь с грозой.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 августа
15:39 29.08.2024 (обновлено: 16:11 29.08.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 29 авг – Sputnik. В пятницу, 30 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью преимущественно без осадков, днем, ближе к вечеру, из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен кратковременный дождь с грозой.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.