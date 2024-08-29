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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 августа

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 августа

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 29.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-29T15:39+0300

2024-08-29T15:39+0300

2024-08-29T16:11+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 29 авг – Sputnik. В пятницу, 30 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью преимущественно без осадков, днем, ближе к вечеру, из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен кратковременный дождь с грозой.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии