https://sputnik-abkhazia.ru/20240829/tri-ukrainskikh-bezekipazhnykh-katera-unichtozhili-v-chernom-more-1052111866.html

Три украинских безэкипажных катера уничтожили в Черном море

Три украинских безэкипажных катера уничтожили в Черном море

Sputnik Абхазия

ВСУ регулярно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Крымский полуостров, большинство атак отражают системы ПВО. 29.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-29T09:00+0300

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СУХУМ, 29 авг – Sputnik. В ночь с 28 по 29 августа российские войска уничтожили в акватории Черного моря три украинских безэкипажных катера, сообщает Министерство обороны России. "В ночное время с 1:55 до 2:20 мск сорвана попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров. Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены три безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова", — говорится в публикации.ВСУ регулярно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Крымский полуостров, большинство атак отражают системы ПВО.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240828/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-kamyshevka-1052109947.html

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