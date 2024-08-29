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Три украинских безэкипажных катера уничтожили в Черном море
Три украинских безэкипажных катера уничтожили в Черном море
Sputnik Абхазия
ВСУ регулярно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Крымский полуостров, большинство атак отражают системы ПВО. 29.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-29T09:00+0300
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СУХУМ, 29 авг – Sputnik. В ночь с 28 по 29 августа российские войска уничтожили в акватории Черного моря три украинских безэкипажных катера, сообщает Министерство обороны России. "В ночное время с 1:55 до 2:20 мск сорвана попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров. Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены три безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова", — говорится в публикации.ВСУ регулярно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Крымский полуостров, большинство атак отражают системы ПВО.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240828/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-kamyshevka-1052109947.html
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россия, украина, крым, новости, министерство обороны рф
Три украинских безэкипажных катера уничтожили в Черном море
09:00 29.08.2024 (обновлено: 11:20 29.08.2024)
ВСУ регулярно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Крымский полуостров, большинство атак отражают системы ПВО.
СУХУМ, 29 авг – Sputnik. В ночь с 28 по 29 августа российские войска уничтожили в акватории Черного моря три украинских безэкипажных катера, сообщает Министерство обороны России.
"В ночное время с 1:55 до 2:20 мск сорвана попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров. Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены три безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова", — говорится в публикации.
ВСУ регулярно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Крымский полуостров, большинство атак отражают системы ПВО.