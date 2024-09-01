https://sputnik-abkhazia.ru/20240901/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-2-sentyabrya-1052143520.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 сентября

Sputnik Абхазия

Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует барическое поле пониженного давления. 01.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-01T19:55+0300

2024-09-01T19:55+0300

2024-09-01T19:55+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 1 сент - Sputnik. В понедельник, 2 сентября, в Абхазии ожидается малооблачная, жаркая погода, высокий уровень УФИ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии