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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 сентября
Sputnik Абхазия
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует барическое поле пониженного давления. 01.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-01T19:55+0300
2024-09-01T19:55+0300
2024-09-01T19:55+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 1 сент - Sputnik. В понедельник, 2 сентября, в Абхазии ожидается малооблачная, жаркая погода, высокий уровень УФИ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 сентября
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 1 сент - Sputnik. В понедельник, 2 сентября, в Абхазии ожидается малооблачная, жаркая погода, высокий уровень УФИ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +29°С до +34°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.