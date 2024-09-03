https://sputnik-abkhazia.ru/20240903/abkhaziya-vypolnit-obyazatelstva-po-vyplate-zarplat-rabotnikam-sotssfery-1052167431.html

Абхазия выполнит обязательства по выплате зарплат работникам соцсферы

Абхазия выполнит обязательства по выплате зарплат работникам соцсферы

Sputnik Абхазия

О приостановлении российского финансирования по выплатам зарплат учителям, врачам и работникам силовых структур ранее заявил глава абхазского МИД Сергей Шамба. 03.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-03T22:00+0300

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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Абхазия выполнит обязательства по выплате зарплат работникам соцсферы несмотря на частичное приостановление российской финансовой помощи, сообщает "Апсны.Иахьа".Уточняется, что в соответствии с соглашением о содействии в реализации госпрограммы социально-экономического развития на 2022-2025 годы, Минэкономразвития России вправе частично или полностью приостановить перечисление средств в Абхазию в случае невыполнения обязательств по гармонизации российского и абхазского законодательств. Отдельные пункты программы не были исполнены в полном объеме к 1 августа и оказание финансовой помощи на выплаты работникам госучреждений в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и соцобслуживания в размере 141,7 миллиона рублей было прекращено."Несмотря на частичное приостановление российской финансовой помощи по причинам, указанным выше, абхазская сторона будет обеспечивать принятые бюджетные обязательства по выплате заработной платы работникам социальной сферы, в том числе путем сокращения других бюджетных расходов, так как социально ориентированные расходы для бюджетной системы являются защищенными", - говорится в публикации.До конца года на эти цели будет выделено более 700 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240903/shamba-otsenil-izmeneniya-v-abkhazo-rossiyskikh-otnosheniyakh-1052163989.html

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