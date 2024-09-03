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Абхазия выполнит обязательства по выплате зарплат работникам соцсферы
Абхазия выполнит обязательства по выплате зарплат работникам соцсферы
Sputnik Абхазия
О приостановлении российского финансирования по выплатам зарплат учителям, врачам и работникам силовых структур ранее заявил глава абхазского МИД Сергей Шамба. 03.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-03T22:00+0300
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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Абхазия выполнит обязательства по выплате зарплат работникам соцсферы несмотря на частичное приостановление российской финансовой помощи, сообщает "Апсны.Иахьа".Уточняется, что в соответствии с соглашением о содействии в реализации госпрограммы социально-экономического развития на 2022-2025 годы, Минэкономразвития России вправе частично или полностью приостановить перечисление средств в Абхазию в случае невыполнения обязательств по гармонизации российского и абхазского законодательств. Отдельные пункты программы не были исполнены в полном объеме к 1 августа и оказание финансовой помощи на выплаты работникам госучреждений в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и соцобслуживания в размере 141,7 миллиона рублей было прекращено."Несмотря на частичное приостановление российской финансовой помощи по причинам, указанным выше, абхазская сторона будет обеспечивать принятые бюджетные обязательства по выплате заработной платы работникам социальной сферы, в том числе путем сокращения других бюджетных расходов, так как социально ориентированные расходы для бюджетной системы являются защищенными", - говорится в публикации.До конца года на эти цели будет выделено более 700 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240903/shamba-otsenil-izmeneniya-v-abkhazo-rossiyskikh-otnosheniyakh-1052163989.html
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абхазия, новости, россия
абхазия, новости, россия

Абхазия выполнит обязательства по выплате зарплат работникам соцсферы

22:00 03.09.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук Деньги
Деньги - Sputnik Абхазия, 1920, 03.09.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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О приостановлении российского финансирования по выплатам зарплат учителям, врачам и работникам силовых структур ранее заявил глава абхазского МИД Сергей Шамба.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Абхазия выполнит обязательства по выплате зарплат работникам соцсферы несмотря на частичное приостановление российской финансовой помощи, сообщает "Апсны.Иахьа".
Вопрос обсуждался на совещании у премьер-министра Александра Анкваб. Об исполнении бюджета за восемь месяцев 2024 года его проинформировал вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
Уточняется, что в соответствии с соглашением о содействии в реализации госпрограммы социально-экономического развития на 2022-2025 годы, Минэкономразвития России вправе частично или полностью приостановить перечисление средств в Абхазию в случае невыполнения обязательств по гармонизации российского и абхазского законодательств.
Отдельные пункты программы не были исполнены в полном объеме к 1 августа и оказание финансовой помощи на выплаты работникам госучреждений в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и соцобслуживания в размере 141,7 миллиона рублей было прекращено.
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"Несмотря на частичное приостановление российской финансовой помощи по причинам, указанным выше, абхазская сторона будет обеспечивать принятые бюджетные обязательства по выплате заработной платы работникам социальной сферы, в том числе путем сокращения других бюджетных расходов, так как социально ориентированные расходы для бюджетной системы являются защищенными", - говорится в публикации.
До конца года на эти цели будет выделено более 700 миллионов рублей.
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