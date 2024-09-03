https://sputnik-abkhazia.ru/20240903/abkhaziya-vypolnit-obyazatelstva-po-vyplate-zarplat-rabotnikam-sotssfery-1052167431.html
Абхазия выполнит обязательства по выплате зарплат работникам соцсферы
Абхазия выполнит обязательства по выплате зарплат работникам соцсферы
Sputnik Абхазия
О приостановлении российского финансирования по выплатам зарплат учителям, врачам и работникам силовых структур ранее заявил глава абхазского МИД Сергей Шамба. 03.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-03T22:00+0300
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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Абхазия выполнит обязательства по выплате зарплат работникам соцсферы несмотря на частичное приостановление российской финансовой помощи, сообщает "Апсны.Иахьа".Уточняется, что в соответствии с соглашением о содействии в реализации госпрограммы социально-экономического развития на 2022-2025 годы, Минэкономразвития России вправе частично или полностью приостановить перечисление средств в Абхазию в случае невыполнения обязательств по гармонизации российского и абхазского законодательств. Отдельные пункты программы не были исполнены в полном объеме к 1 августа и оказание финансовой помощи на выплаты работникам госучреждений в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и соцобслуживания в размере 141,7 миллиона рублей было прекращено."Несмотря на частичное приостановление российской финансовой помощи по причинам, указанным выше, абхазская сторона будет обеспечивать принятые бюджетные обязательства по выплате заработной платы работникам социальной сферы, в том числе путем сокращения других бюджетных расходов, так как социально ориентированные расходы для бюджетной системы являются защищенными", - говорится в публикации.До конца года на эти цели будет выделено более 700 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240903/shamba-otsenil-izmeneniya-v-abkhazo-rossiyskikh-otnosheniyakh-1052163989.html
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абхазия, новости, россия
Абхазия выполнит обязательства по выплате зарплат работникам соцсферы
О приостановлении российского финансирования по выплатам зарплат учителям, врачам и работникам силовых структур ранее заявил глава абхазского МИД Сергей Шамба.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik.
Абхазия выполнит обязательства по выплате зарплат работникам соцсферы несмотря на частичное приостановление российской финансовой помощи, сообщает
"Апсны.Иахьа".
Вопрос обсуждался на совещании у премьер-министра Александра Анкваб. Об исполнении бюджета за восемь месяцев 2024 года его проинформировал вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
Уточняется, что в соответствии с соглашением о содействии в реализации госпрограммы социально-экономического развития на 2022-2025 годы, Минэкономразвития России вправе частично или полностью приостановить перечисление средств в Абхазию в случае невыполнения обязательств по гармонизации российского и абхазского законодательств.
Отдельные пункты программы не были исполнены в полном объеме к 1 августа и оказание финансовой помощи на выплаты работникам госучреждений в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и соцобслуживания в размере 141,7 миллиона рублей было прекращено.
"Несмотря на частичное приостановление российской финансовой помощи по причинам, указанным выше, абхазская сторона будет обеспечивать принятые бюджетные обязательства по выплате заработной платы работникам социальной сферы, в том числе путем сокращения других бюджетных расходов, так как социально ориентированные расходы для бюджетной системы являются защищенными", - говорится в публикации.
До конца года на эти цели будет выделено более 700 миллионов рублей.