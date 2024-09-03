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Ахсалба о погоде в Абхазии в сентябре
Ахсалба о погоде в Абхазии в сентябре
Sputnik Абхазия
Климатолог Асида Ахсалба в интервью радио Sputnik рассказала, какая погода будет в Абхазии до середины сентября. 03.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-03T10:11+0300
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Ахсалба о погоде в Абхазии в сентябре
Sputnik Абхазия
Ахсалба о погоде в Абхазии в сентябре
Первая половина сентября в Абхазии будет теплой, пасмурная погода ожидается только в течение 4-5 дней, рассказала на радио Sputnik климатолог Асида Ахсалба. "Море останется теплым, температура морской воды в пределах 26-27 градусов. Это говорит о том, что сезон бабьего лета будет довольно комфортным", — отметила Ахсалба.Подробности слушайте в подкасте.
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Ахсалба о погоде в Абхазии в сентябре
10:11 03.09.2024 (обновлено: 10:12 03.09.2024)
Климатолог Асида Ахсалба в интервью радио Sputnik рассказала, какая погода будет в Абхазии до середины сентября.
Первая половина сентября в Абхазии будет теплой, пасмурная погода ожидается только в течение 4-5 дней, рассказала на радио Sputnik климатолог Асида Ахсалба.
"Море останется теплым, температура морской воды в пределах 26-27 градусов. Это говорит о том, что сезон бабьего лета будет довольно комфортным", — отметила Ахсалба.
Подробности слушайте в подкасте
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