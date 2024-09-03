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Ахсалба о погоде в Абхазии в сентябре

Ахсалба о погоде в Абхазии в сентябре

Sputnik Абхазия

Климатолог Асида Ахсалба в интервью радио Sputnik рассказала, какая погода будет в Абхазии до середины сентября. 03.09.2024, Sputnik Абхазия

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Ахсалба о погоде в Абхазии в сентябре Sputnik Абхазия Ахсалба о погоде в Абхазии в сентябре

Первая половина сентября в Абхазии будет теплой, пасмурная погода ожидается только в течение 4-5 дней, рассказала на радио Sputnik климатолог Асида Ахсалба. "Море останется теплым, температура морской воды в пределах 26-27 градусов. Это говорит о том, что сезон бабьего лета будет довольно комфортным", — отметила Ахсалба.Подробности слушайте в подкасте.

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