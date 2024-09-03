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Гагра вошла в пятерку популярных мест для бронирования отелей в сентябре
Гагра вошла в пятерку популярных мест для бронирования отелей в сентябре
Sputnik Абхазия
Отдых в Абхазии популярен не только летом, многие туристы предпочитают посещать республику в бархатный сезон. 03.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-03T11:48+0300
2024-09-03T11:48+0300
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СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Гагра вошла в пятерку самых популярных направлений для отдыха в отелях у россиян в сентябре 2024 года по данным сервиса Tvil.ru.Первые два места занимают Сочи и Анапа, на них приходится 27% и 12% сентябрьских бронирований соответственно. В тройку южных курортов затесался Санкт-Петербург, на четвертом месте Геленджик.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240902/abkhaziya-popala-na-vtorom-meste-v-reytinge-poezdok-rossiyan-za-rubezh-etim-letom-1052157946.html
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Гагра вошла в пятерку популярных мест для бронирования отелей в сентябре
11:48 03.09.2024 (обновлено: 13:14 03.09.2024)
Отдых в Абхазии популярен не только летом, многие туристы предпочитают посещать республику в бархатный сезон.
СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Гагра вошла в пятерку самых популярных направлений для отдыха в отелях у россиян в сентябре 2024 года по данным сервиса Tvil.ru.
Первые два места занимают Сочи и Анапа, на них приходится 27% и 12% сентябрьских бронирований соответственно.
В тройку южных курортов затесался Санкт-Петербург, на четвертом месте Геленджик.