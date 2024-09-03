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Лолуа обозначил задачи Абхазии в сфере безопасности
Лолуа обозначил задачи Абхазии в сфере безопасности
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Абхазии необходимо укреплять отношения с Россией, выступающей гарантом безопасности республики, заявил секретарь Совбеза Рауль Лолуа. 03.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Абхазии необходимо укреплять отношения с Россией, выступающей гарантом безопасности республики, заявил секретарь Совбеза Рауль Лолуа.Лолуа добавил, что Россия стала гарантом безопасности Абхазии после признания в 2008 году. Было подписано большое количество соглашений в этой сфере, и средства, которые шли в Минобороны, МВД и СГБ, были существенными.Однако, по его словам, в Абхазии обеспокоены тем, что финансирование силовых структур со стороны России будет сокращаться."Российская сторона во всех документах прописывала, что в случае невыполнения (Абхазией — прим.) взятых на себя обязательств приостанавливает финансовую помощь по тем или иным направлениям", — сказал он. Лолуа добавил, что сокращение затронуло зарплаты учителей и медиков. Кроме того, в этом году, как и в прошлом, Абхазии придется оплачивать переток электричества из бюджета.Секретарь Совбеза подчеркнул, что абхазское общество должно быть консолидировано в вопросах взаимоотношений Россией и "двигаться в одном направлении".
https://sputnik-abkhazia.ru/20240903/shamba-otsenil-izmeneniya-v-abkhazo-rossiyskikh-otnosheniyakh-1052163989.html
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Лолуа обозначил задачи Абхазии в сфере безопасности
16:04 03.09.2024 (обновлено: 16:09 03.09.2024)
СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Абхазии необходимо укреплять отношения с Россией, выступающей гарантом безопасности республики, заявил секретарь Совбеза Рауль Лолуа.
"Наша задача – обеспечить максимальное взаимодействие с Вооруженными силами, с Советом Безопасности (России – прим.), чтобы видели, что мы – надежные партнеры, и мы свои договоренности выполняем", – подчеркнул он.
Лолуа добавил, что Россия стала гарантом безопасности Абхазии после признания в 2008 году. Было подписано большое количество соглашений в этой сфере, и средства, которые шли в Минобороны, МВД и СГБ, были существенными.
Однако, по его словам, в Абхазии обеспокоены тем, что финансирование силовых структур со стороны России будет сокращаться.
"Российская сторона во всех документах прописывала, что в случае невыполнения (Абхазией — прим.) взятых на себя обязательств приостанавливает финансовую помощь по тем или иным направлениям", — сказал он.
Лолуа добавил, что сокращение затронуло зарплаты учителей и медиков. Кроме того, в этом году, как и в прошлом, Абхазии придется оплачивать переток электричества из бюджета.
Секретарь Совбеза подчеркнул, что абхазское общество должно быть консолидировано в вопросах взаимоотношений Россией и "двигаться в одном направлении".