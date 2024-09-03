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МИД Абхазии высоко оценил потенциал сотрудничества с Никарагуа

МИД Абхазии высоко оценил потенциал сотрудничества с Никарагуа

Sputnik Абхазия

Ровно 16 лет назад, 3 сентября 2008 года, Хосе Даниэль Ортега Сааведра подписал декрет о признании независимости республики, а почти через год, 10 сентября... 03.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-03T11:10+0300

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СУХУМ, 3 сен – Sputnik. В МИДе Абхазии высоко оценили потенциал развития взаимовыгодного сотрудничества с Никарагуа. Поздравительную ноту к 16-летию со дня признания независимости республики своему никарагуанскому коллеге Дэнису Роналдо Монкаде Колиндресу направил глава абхазского МИД Сергей Шамба. Он отметил, что народ Абхазии всегда с чувством глубокой благодарности будет вспоминать дружескую поддержку Никарагуа в столь ответственный период в истории развития государства. Сергей Шамба выразил надежду на то, что совместными усилиями внешнеполитические ведомства обеспечат дальнейшее наращивание отношений на благо народов двух стран.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240826/put-k-priznaniyu-kak-abkhaziya-shla-k-nezavisimosti-1052069502.html

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