https://sputnik-abkhazia.ru/20240903/mid-abkhazii-vysoko-otsenil-potentsial-sotrudnichestva-s-nikaragua-1052161784.html
МИД Абхазии высоко оценил потенциал сотрудничества с Никарагуа
МИД Абхазии высоко оценил потенциал сотрудничества с Никарагуа
Sputnik Абхазия
Ровно 16 лет назад, 3 сентября 2008 года, Хосе Даниэль Ортега Сааведра подписал декрет о признании независимости республики, а почти через год, 10 сентября... 03.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 сен – Sputnik. В МИДе Абхазии высоко оценили потенциал развития взаимовыгодного сотрудничества с Никарагуа. Поздравительную ноту к 16-летию со дня признания независимости республики своему никарагуанскому коллеге Дэнису Роналдо Монкаде Колиндресу направил глава абхазского МИД Сергей Шамба. Он отметил, что народ Абхазии всегда с чувством глубокой благодарности будет вспоминать дружескую поддержку Никарагуа в столь ответственный период в истории развития государства. Сергей Шамба выразил надежду на то, что совместными усилиями внешнеполитические ведомства обеспечат дальнейшее наращивание отношений на благо народов двух стран.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240826/put-k-priznaniyu-kak-abkhaziya-shla-k-nezavisimosti-1052069502.html
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абхазия, никарагуа, новости, мид абхазии, международные отношения
МИД Абхазии высоко оценил потенциал сотрудничества с Никарагуа
11:10 03.09.2024 (обновлено: 11:37 03.09.2024)
Ровно 16 лет назад, 3 сентября 2008 года, Хосе Даниэль Ортега Сааведра подписал декрет о признании независимости республики, а почти через год, 10 сентября 2009 года, страны установили дипломатические отношения.
СУХУМ, 3 сен – Sputnik.
В МИДе Абхазии высоко оценили
потенциал развития взаимовыгодного сотрудничества с Никарагуа.
Поздравительную ноту к 16-летию со дня признания независимости республики своему никарагуанскому коллеге Дэнису Роналдо Монкаде Колиндресу направил глава абхазского МИД Сергей Шамба.
Он отметил, что народ Абхазии всегда с чувством глубокой благодарности будет вспоминать дружескую поддержку Никарагуа в столь ответственный период в истории развития государства.
"С удовлетворением отмечаем, что за прошедшие с момента признания и установления дипломатических отношений годы наши государства активно развивают двустороннее сотрудничество, создавая прочную основу для дальнейшего углубления межгосударственного взаимодействия", – говорится в тексте.
Сергей Шамба выразил надежду на то, что совместными усилиями внешнеполитические ведомства обеспечат дальнейшее наращивание отношений на благо народов двух стран.