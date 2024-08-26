https://sputnik-abkhazia.ru/20240826/put-k-priznaniyu-kak-abkhaziya-shla-k-nezavisimosti-1052069502.html

Путь к признанию: как Абхазия шла к независимости

Путь к признанию: как Абхазия шла к независимости

Sputnik Абхазия

26 августа Абхазия отмечает День международного признания независимости. В этот день 15 лет назад президент России Дмитрий Медведев подписала Указ о признании... 26.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-26T08:00+0300

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2024-08-26T08:00+0300

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О том, как Абхазия добилась независимости и шла по пути международного признания, читайте в обзоре Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikСвободу и независимость Абхазия завоевала еще 30 сентября 1993 года по итогам кровопролитной войны с Грузией, которая шла 413 дней. Тогда маленький народ сумел остановить агрессора и выстоять в неравной борьбе.Долгие годы Абхазия, как и соседняя Южная Осетия, которая также в 90-х испытала на себе грузинскую агрессию, оставалась непризнанной со стороны международного сообщества.В августе 2008 года безопасность в регионе пошатнулась. Грузия активно стала запускать на территорию Абхазии и Южной Осетии беспилотники, которые сбивались силами местного ополчения.К апрелю агрессор стал подтягивать к границам с Южной Осетией регулярную армию.8 августа произошло обострение грузино-осетинского конфликта, приведшее к войне. Для принуждения Грузии к миру Россия ввела в Южную Осетию свои войска.Уже 16 августа президенты России, Грузии, Южной Осетии и Абхазии подписали план по урегулированию конфликта.20 августа президент Абхазии Сергей Багапш обратился к Народному Собранию страны с просьбой одобрить его обращение к руководству России о признании независимости Абхазии. В нем предлагалось установить дипломатические отношения между Абхазией и Россией и разрешить дальнейшее пребывание российских войск на абхазской территории. В тот же день Парламент одобрил обращение.26 августа президент России Дмитрий Медведев, учитывая волеизъявление абхазского и осетинского народов, подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.Надежный союзникПризнание независимости Абхазии Россией стало гарантом мира и стабильности для абхазского народа. Как ранее рассказывал Sputnik министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба, в послевоенном абхазском обществе самым большим опасением была новая угроза войны и вторжение Грузии.17 сентября 2008 года в Кремле состоялась торжественная церемония подписания базового всеобъемлющего документа – Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия; договора, который явился началом формирования правовой базы двусторонних отношений России с Абхазией на основе международного права, включающего экономическое, социальное, культурное взаимодействие. На основании этого договора заключено уже более ста межправительственных и межведомственных соглашений.В частности, стороны взяли на себя обязательства в случае угроз выступить на стороне союзника. По словам Шамба, это военно-стратегический союз, который крайне важен для Абхазии."Никакая маленькая страна не может избежать внешних угроз, если у нее нет надежных союзников. У нас есть надежный союзник – Российская Федерация, которая неоднократно подтвердила свою готовность защищать наши интересы. Это великая ядерная держава, член Совета Безопасности ООН. Мы все помним, как представители России, в частности ныне покойный российский дипломат Виталий Чуркин, защищали интересы нашего народа, нашей страны в Совете Безопасности ООН. И сегодня это происходит на разных уровнях. Наше спасение в том, что у нас есть надежный союзник", – считает Шамба.После признания независимости Абхазии, ее суверенитет признал ряд других стран. Так, 5 сентября 2008 года независимость Абхазии и Южной Осетии признала Республика Никарагуа. 10 сентября 2009 года — Венесуэла. 15 декабря того же года независимость Абхазии признала Республика Науру. 29 мая 2018 года независимость обеих стран признала Сирия.

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