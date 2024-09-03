https://sputnik-abkhazia.ru/20240903/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-4-sentyabrya-1052167999.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 сентября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южной окраины северо-западного антициклона и теплого сектора южного... 03.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-03T23:11+0300

2024-09-03T23:11+0300

2024-09-03T23:11+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/1a/1052093833_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dbcffc625b9f9369fc52b331f8aa98a4.jpg

СУХУМ, 3 сен - Sputnik. В среду, 4 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Со второй половины дня возможен дождь разной интенсивности, гроза. Атмосферное давление - нестабильное. Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С. Температура морской воды +27°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии