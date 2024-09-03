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Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 сентября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южной окраины северо-западного антициклона и теплого сектора южного... 03.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-03T23:11+0300
2024-09-03T23:11+0300
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в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. В среду, 4 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Со второй половины дня возможен дождь разной интенсивности, гроза. Атмосферное давление - нестабильное. Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С. Температура морской воды +27°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южной окраины северо-западного антициклона и теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik. В среду, 4 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Со второй половины дня возможен дождь разной интенсивности, гроза.
Атмосферное давление - нестабильное.
Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.