https://sputnik-abkhazia.ru/20240903/utverzhden-perechen-tovarov-dlya-besposhlinnogo-eksporta-iz-rossii-v-abkhaziyu-1052167313.html
Утвержден перечень товаров для беспошлинного экспорта из России в Абхазию
Утвержден перечень товаров для беспошлинного экспорта из России в Абхазию
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Протокол о внесении изменений в торговое соглашение Абхазии и России был подписан 16 июля в Чечне. 03.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-03T21:46+0300
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СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Утверждены перечень и объемы товаров, которые могут беспошлинно вывозиться из России в Абхазию, сообщается на сайте Минэкономразвития. "Освобождение экспортируемых в Абхазию товаров от уплаты дополнительных вывозных таможенных пошлин позволит нашим странам увеличить объем товарооборота и внесет значительный вклад в укрепление общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией", - сказал замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач.Абхазия перешла на применение таможенного законодательства ЕАЭС, уровень гармонизации ставок единого таможенного тарифа составляет 50%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240729/ratifitsirovany-popravki-v-soglashenie-o-rezhime-torgovli-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1051834761.html
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Утвержден перечень товаров для беспошлинного экспорта из России в Абхазию
Протокол о внесении изменений в торговое соглашение Абхазии и России был подписан 16 июля в Чечне.
СУХУМ, 3 авг - Sputnik.
Утверждены перечень и объемы товаров, которые могут беспошлинно вывозиться из России в Абхазию, сообщается
на сайте Минэкономразвития.
Речь идет о товарах для внутреннего потребления — рыбе, фруктах, овощах, стройматериалах, предметах быта, нефтепродуктах, пластмассах, изделиях из алюминия и черных металлов.
"Освобождение экспортируемых в Абхазию товаров от уплаты дополнительных вывозных таможенных пошлин позволит нашим странам увеличить объем товарооборота и внесет значительный вклад в укрепление общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией", - сказал замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач.
Абхазия перешла на применение таможенного законодательства ЕАЭС, уровень гармонизации ставок единого таможенного тарифа составляет 50%.