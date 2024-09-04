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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 сентября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления и теплого сектора южного циклона. 04.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-04T17:39+0300

2024-09-04T17:39+0300

2024-09-04T17:39+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 4 сен – Sputnik. В четверг, 5 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами возможен дождь, гроза.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии