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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 сентября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления и теплого сектора южного циклона. 04.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-04T17:39+0300
2024-09-04T17:39+0300
2024-09-04T17:39+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 4 сен – Sputnik. В четверг, 5 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами возможен дождь, гроза.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления и теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 4 сен – Sputnik. В четверг, 5 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами возможен дождь, гроза.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.