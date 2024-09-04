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Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
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Российские войска нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве
Российские войска нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек, следует из сводки Минобороны. 04.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-04T15:40+0300
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СУХУМ, 4 сен – Sputnik. 3 сентября ВС РФ нанесли высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, сообщает Министерство обороны России.В этом центре иностранные инструкторы готовили специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей украинских вооруженных сил, а также операторов БПЛА, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам в России.Сегодня утром ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием, в том числе "Кинжалами", и беспилотниками по оборонным предприятиям во Львове, на которых производили и ремонтировали электронные компоненты авиатехники и ракетного вооружения ВСУ.Освобождены населенные пункты Карловка и Пречистовка в Донецкой Народной Республике.Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 129 районах.Средствами ПВО за сутки сбиты 11 реактивных снарядов HIMARS, а также 30 беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31017 БПЛА, 575 ЗРК, 17814 танков и других боевых бронированных машин, 1435 боевых машин РСЗО, 14039 орудий полевой артиллерии и минометов, 25556 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240902/vooruzhennye-sily-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-skuchnoe-v-dnr-1052147387.html
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Российские войска нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве

15:40 04.09.2024
© Sputnik / Перейти в фотобанкБоевая работа самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" с закрытых огневых позиций в ЛНР
Боевая работа самоходной гаубицы 2С19 Мста-С с закрытых огневых позиций в ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 04.09.2024
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Потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек, следует из сводки Минобороны.
СУХУМ, 4 сен – Sputnik. 3 сентября ВС РФ нанесли высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, сообщает Министерство обороны России.
В этом центре иностранные инструкторы готовили специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей украинских вооруженных сил, а также операторов БПЛА, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам в России.

Сегодня утром ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием, в том числе "Кинжалами", и беспилотниками по оборонным предприятиям во Львове, на которых производили и ремонтировали электронные компоненты авиатехники и ракетного вооружения ВСУ.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – говорится в публикации ведомства.

Освобождены населенные пункты Карловка и Пречистовка в Донецкой Народной Республике.
Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 129 районах.
Средствами ПВО за сутки сбиты 11 реактивных снарядов HIMARS, а также 30 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31017 БПЛА, 575 ЗРК, 17814 танков и других боевых бронированных машин, 1435 боевых машин РСЗО, 14039 орудий полевой артиллерии и минометов, 25556 единиц специальной военной автомобильной техники.
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