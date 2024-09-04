https://sputnik-abkhazia.ru/20240904/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-po-uchebno-trenirovochnomu-tsentru-vsu-v-poltave-1052173925.html

Российские войска нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве

Российские войска нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве

Sputnik Абхазия

Потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек, следует из сводки Минобороны. 04.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-04T15:40+0300

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2024-09-04T15:40+0300

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СУХУМ, 4 сен – Sputnik. 3 сентября ВС РФ нанесли высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, сообщает Министерство обороны России.В этом центре иностранные инструкторы готовили специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей украинских вооруженных сил, а также операторов БПЛА, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам в России.Сегодня утром ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием, в том числе "Кинжалами", и беспилотниками по оборонным предприятиям во Львове, на которых производили и ремонтировали электронные компоненты авиатехники и ракетного вооружения ВСУ.Освобождены населенные пункты Карловка и Пречистовка в Донецкой Народной Республике.Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 129 районах.Средствами ПВО за сутки сбиты 11 реактивных снарядов HIMARS, а также 30 беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31017 БПЛА, 575 ЗРК, 17814 танков и других боевых бронированных машин, 1435 боевых машин РСЗО, 14039 орудий полевой артиллерии и минометов, 25556 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240902/vooruzhennye-sily-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-skuchnoe-v-dnr-1052147387.html

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