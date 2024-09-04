https://sputnik-abkhazia.ru/20240904/sosny-v-pitsunda-myusserskom-zapovednike-nachali-spasat-ot-vrediteley-1052180958.html

Восемь сосен срубили в Пицунда-Мюссерском заповеднике из-за вредителя

Восемь сосен срубили в Пицунда-Мюссерском заповеднике из-за вредителя

Sputnik Абхазия

Жуки большого соснового лубоеда прогрызают ходы под корой, откладывают личинки, питаются молодыми побегами, из-за чего ежегодно в заповеднике вырубают 10-20... 04.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-04T18:12+0300

2024-09-04T18:12+0300

2024-09-04T18:46+0300

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СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Сосны в Пицунда-Мюссерском заповеднике спасают от вредителей, рассказала Sputnik и.о. директора заповедника Сабина Лобода.Ежегодно в заповеднике из-за большого соснового лубоеда вырубают от 10 до 20 деревьев. В этом году сотрудники выявили по восемь зараженных сосен, как молодых, так и старых, возрастом около 100 лет.По правилам лесоводства, такие деревья нужно срочно срубать и сжигать. Лобода уточнила, что чаще всего вредители предпочитают уже ослабленные сосны, к примеру, с грибковыми заболеваниями или повреждениями коры, но последние наблюдения показали, что заражению стали подвергаться и молодые. Их решили попробовать спасти."Раньше мы всегда валили эти деревья под корень, так как они высокие, и обрабатывать вручную каждую ветку невозможно. В этот раз мы решили попробовать сделать глубокую обрезку молодых сосен и посмотреть, что будет дальше. В прошлом году у нашего офиса было одно такое дерево, и после обрезки оно продолжило жить", - сказала Лобода. Обрезку проводят лесники Пицунда-Мюссерского заповедника с помощью спецтехники, которую предоставило гагрское Управление городского хозяйства. Большой сосновый лубоед активизируется в период с весны по осень. С момента заражения дерева до его гибели может пройти несколько лет, но признаки болезни обычно проявляются довольно быстро. Лобода с сожалением отметила, что других методов борьбы с вредителем пока не существует, и рассказала, что специалисты заповедника хотят попробовать применить ловушки для жуков наподобие тех, что использовались в борьбе с мраморным клопом. Также в последние годы они стали применять квадрокопторы для изучения состояния деревьев с воздуха.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240718/chetyre-desyatka-sazhentsev-pitsundskoy-sosny-vysadili-v-pitsunda-myusserskom-zapovednike-1051738465.html

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