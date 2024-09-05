https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/abkhaziya-ne-vypolnila-v-srok-dva-punkta-programmy-garmonizatsii-zakonodatelstv-s-rossiey-1052192435.html
Абхазия не выполнила в срок два пункта программы гармонизации законодательств с Россией
Абхазия не выполнила в срок два пункта программы гармонизации законодательств с Россией
Sputnik Абхазия
Из-за невыполнения обязательств со стороны Абхазии российская сторона сократила финансовую помощь республике. 05.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Абхазская сторона не выполнила в срок два пункта программы по гармонизации законодательств с Россией, сообщается на сайте Кабмина. Эти пункты — часть второго этапа гармонизации, запланированного на 2024-2025 годы. По программе 2021-2023 годов были выполнены 26 из 45 пунктов. Документ, определяющий обязательства абхазской стороны по гармонизации — Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года. Программа была подписана 12 ноября 2020 года, утверждена решением межправкомиссии 23 ноября 2020 года. Ее цель — создание благоприятных условий для полноценного участия Абхазии в интеграционных процессах, реализуемых по инициативе и при содействии России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/nevypolnennye-obyazatelstva-delba-o-sokraschenii-rossiyskoy-finpomoschi-1052191349.html
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Абхазия не выполнила в срок два пункта программы гармонизации законодательств с Россией
Из-за невыполнения обязательств со стороны Абхазии российская сторона сократила финансовую помощь республике.
СУХУМ, 5 сен - Sputnik.
Абхазская сторона не выполнила в срок два пункта программы по гармонизации законодательств с Россией, сообщается
на сайте Кабмина.
Речь идет о ратификации соглашения о признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам и подписания и ратификации соглашения об осуществлении инвестпроектов в Абхазии российскими юрлицами.
Эти пункты — часть второго этапа гармонизации, запланированного на 2024-2025 годы. По программе 2021-2023 годов были выполнены 26 из 45 пунктов.
Документ, определяющий обязательства абхазской стороны по гармонизации — Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.
Программа была подписана 12 ноября 2020 года, утверждена решением межправкомиссии 23 ноября 2020 года. Ее цель — создание благоприятных условий для полноценного участия Абхазии в интеграционных процессах, реализуемых по инициативе и при содействии России.