https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/abkhaziya-ne-vypolnila-v-srok-dva-punkta-programmy-garmonizatsii-zakonodatelstv-s-rossiey-1052192435.html

Абхазия не выполнила в срок два пункта программы гармонизации законодательств с Россией

Абхазия не выполнила в срок два пункта программы гармонизации законодательств с Россией

Sputnik Абхазия

Из-за невыполнения обязательств со стороны Абхазии российская сторона сократила финансовую помощь республике. 05.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-05T20:48+0300

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СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Абхазская сторона не выполнила в срок два пункта программы по гармонизации законодательств с Россией, сообщается на сайте Кабмина. Эти пункты — часть второго этапа гармонизации, запланированного на 2024-2025 годы. По программе 2021-2023 годов были выполнены 26 из 45 пунктов. Документ, определяющий обязательства абхазской стороны по гармонизации — Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года. Программа была подписана 12 ноября 2020 года, утверждена решением межправкомиссии 23 ноября 2020 года. Ее цель — создание благоприятных условий для полноценного участия Абхазии в интеграционных процессах, реализуемых по инициативе и при содействии России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/nevypolnennye-obyazatelstva-delba-o-sokraschenii-rossiyskoy-finpomoschi-1052191349.html

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