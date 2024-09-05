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Невыполненные обязательства: Делба о сокращении российской финпомощи

Невыполненные обязательства: Делба о сокращении российской финпомощи

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Российская сторона ограничила финансовую помощь Абхазии из-за невыполнения условий программы гармонизации законодательств. Об этом в... 05.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-05T17:08+0300

2024-09-05T17:08+0300

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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Российская сторона ограничила финансовую помощь Абхазии из-за невыполнения условий программы гармонизации законодательств. Об этом в интервью Абхазскому телевидению рассказал вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба. По словам Делба, сроки подписания и ратификации соглашений об осуществлении российскими юрлицами инвестиционных проектов на территории Абхазии, а также о признании и приведении в исполнение арбитражных решений по экономическим делам, прошли в августе. В ответ на это Россия была вправе ограничить или частично приостановить оказание финансовой помощи. В частности, речь идет о соглашении о порядке финансирования заработной платы отдельным категориям работником госучреждений республики в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального обслуживания населения. Владимир Делба также добавил, что никакие другие соглашения, которые касаются российской финансовой помощи, не приостанавливаются и не ограничиваются. В их числе соглашение о материально-техническом обеспечении органов внутренних дел. При этом вице-премьер подчеркнул, что Абхазия выполнит свои обязательства перед бюджетниками."Эти расходы являются для нас приоритетными, защищенными. Они формируют основную часть наших расходов, в том числе местных бюджетов, и, естественно, мы будем обеспечивать их выплату в порядке, установленном бюджетным законодательством", – отметил он. Если эта тенденция будет наблюдаться и в следующих месяцах, то встанет необходимость сокращения социальных расходов. В противном случае невыплата зарплат может повлиять на доходы районных бюджетов и государственных фондов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240903/shamba-otsenil-izmeneniya-v-abkhazo-rossiyskikh-otnosheniyakh-1052163989.html

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