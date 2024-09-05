https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/lavrov-ob-otnosheniyakh-rossii-i-abkhazii-ya-ne-nazval-by-eto-obostreniem-1052193291.html

Лавров об отношениях России и Абхазии: я не назвал бы это обострением

Лавров об отношениях России и Абхазии: я не назвал бы это обострением

Sputnik Абхазия

Российская сторона ограничила финансовую помощь Абхазии в ответ на невыполнение в срок двух пунктов программы по гармонизации законодательства с Россией. 05.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-05T22:06+0300

2024-09-05T22:06+0300

2024-09-05T22:06+0300

абхазия

россия

гармонизация законодательств абхазии и россии

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сергей лавров

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СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Сокращение российской финпомощи не означает обострения в отношениях между Абхазией и Россией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РБК. Глава МИД РФ выразил уверенность, что в ближайшие недели удастся организовать его встречу с абхазским коллегой Сергеем Шамба.Российская сторона ограничила финансовую помощь Абхазии из-за невыполнения республикой условий программы гармонизации законодательств, заявил ранее вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.Речь идет о ратификации соглашения о признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам и подписании и ратификации соглашения об осуществлении инвестпроектов в Абхазии российскими юрлицами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/nevypolnennye-obyazatelstva-delba-o-sokraschenii-rossiyskoy-finpomoschi-1052191349.html

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абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии, новости, сергей лавров