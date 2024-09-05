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Лавров об отношениях России и Абхазии: я не назвал бы это обострением
Лавров об отношениях России и Абхазии: я не назвал бы это обострением
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Российская сторона ограничила финансовую помощь Абхазии в ответ на невыполнение в срок двух пунктов программы по гармонизации законодательства с Россией. 05.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-05T22:06+0300
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СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Сокращение российской финпомощи не означает обострения в отношениях между Абхазией и Россией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РБК. Глава МИД РФ выразил уверенность, что в ближайшие недели удастся организовать его встречу с абхазским коллегой Сергеем Шамба.Российская сторона ограничила финансовую помощь Абхазии из-за невыполнения республикой условий программы гармонизации законодательств, заявил ранее вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.Речь идет о ратификации соглашения о признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам и подписании и ратификации соглашения об осуществлении инвестпроектов в Абхазии российскими юрлицами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/nevypolnennye-obyazatelstva-delba-o-sokraschenii-rossiyskoy-finpomoschi-1052191349.html
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абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии, новости, сергей лавров
абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии, новости, сергей лавров
Лавров об отношениях России и Абхазии: я не назвал бы это обострением
Российская сторона ограничила финансовую помощь Абхазии в ответ на невыполнение в срок двух пунктов программы по гармонизации законодательства с Россией.
СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Сокращение российской финпомощи не означает обострения в отношениях между Абхазией и Россией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РБК.
"Я бы не называл это обострением. Это выполнение достигнутых договоренностей. Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран. И в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в обоих парламентах, у каждой страны есть свои обязательства", - подчеркнул он.
Глава МИД РФ выразил уверенность, что в ближайшие недели удастся организовать его встречу с абхазским коллегой Сергеем Шамба.
Российская сторона ограничила финансовую помощь Абхазии из-за невыполнения республикой условий программы гармонизации законодательств, заявил ранее вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
Речь идет о ратификации соглашения о признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам и подписании и ратификации соглашения об осуществлении инвестпроектов в Абхазии российскими юрлицами.