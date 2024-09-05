https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/leto-za-gagroy-pyanaya-dorozhnaya-statistika-abkhazii-za-avgust-1052171603.html

Лето за Гагрой: "пьяная" дорожная статистика Абхазии за август

Лето за Гагрой: "пьяная" дорожная статистика Абхазии за август

Sputnik Абхазия

Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ составили 7566 протоколов за различные нарушения ПДД в августе. 05.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-05T09:00+0300

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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. В августе сотрудники ГАИ Абхазии выписали 244 штрафа за управление автомобилем в состоянии опьянения, что на 24 протокола больше, чем в июле. Почти в два раза меньше нарушителей выявили в Гудауте. Последний месяц лета подкинул в "копилку" 33 протокола. В Очамчырском районе в августе составили 28 протоколов, что позволяет ему удержаться на четвертой строчке нашей статистики. Следом расположились Гулрыпшский, Сухумский, Галский и Ткуарчалский районы. Если сложить все штрафы, выписанные за август в этих районах, то можно было бы претендовать на второе место, но так и не догнать Гагру.В возрастных категориях водителей в августе произошли небольшие изменения. В этот раз "золото" забрали автолюбители в возрасте от 30 до 35 лет, "обогнав" на пять пунктов лидеров июля, которым было от 35 до 40 лет. "Бронза" снова досталась нетрезвым водителям в возрасте от 40 до 45 лет. Самому молодому нарушителю августа было 18 лет. Он из Гагры и младше своего июльского предшественника на три года. Самому старшему "весельчаку", сухумчанину, было 72 года. Он младше июльского "победителя" на 11 лет. Из 244 оштрафованных в августе нетрезвых автомобилистов 40 человек были гостями Абхазии, 39 – россияне. Был еще один очень редкий гость, из Камеруна. Граждане этой страны впервые попадают в наш список. Доля нетрезвых гостей за рулем в общем "зачете" составила чуть больше 16%. Не удалось избежать наказания за слабость к горячительным напиткам восьми представительницам прекрасной половины человечества. Шесть женщин "подшофе" были из России и двое – из Абхазии. Самой молодой из них 20 лет, самой старшей – 47 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240818/za-mesyats-gosavtoinspektsiya-abkhazii-vyyavila-306-netrezvykh-voditeley-1052026965.html

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