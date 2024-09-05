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Начались работы по замене кровли на даче Сталина на Рице
Начались работы по замене кровли на даче Сталина на Рице
Sputnik Абхазия
Дача на северном берегу Рицы была построена в 1947 году, Иосиф Сталин отдохнул на ней пять раз. Сейчас дача доступна для посещения туристов. 05.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-05T13:23+0300
2024-09-05T13:23+0300
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СУХУМ, 5 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Начались работы по замене кровли на даче Сталина у озера Рица, рассказал Sputnik начальник Управления госдачами Абхазии Беслан Квициния. По словам Квициния, ремонт производится за счет собственных средств управления. На это выделено 5,6 миллиона рублей. Общая площадь кровли двух зданий на территории комплекса составляет 800 квадратных метров. Беслан Квициния добавил, что также были заменены стропила, восстановлен камин и проведена обрезка деревьев. На посещаемость работы не повлияли — дача по-прежнему доступна для туристов.Что касается состояния комплекса, Квициния оценил его как неплохое. Он добавил, что самая большая из существующих сегодня проблем связана с ГЭС, которая питает госдачу. Мощности станции достаточно для обеспечения объекта электричеством, но она непроста в обслуживании – необходимо чистить резервуары, а во время засухи из-за нехватки воды возникают перебои с электроэнергией.
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абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), госдачи, новости
Начались работы по замене кровли на даче Сталина на Рице
13:23 05.09.2024 (обновлено: 13:37 05.09.2024)
Дача на северном берегу Рицы была построена в 1947 году, Иосиф Сталин отдохнул на ней пять раз. Сейчас дача доступна для посещения туристов.
СУХУМ, 5 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Начались работы по замене кровли на даче Сталина у озера Рица, рассказал Sputnik начальник Управления госдачами Абхазии Беслан Квициния.
"Комплекс был построен в 1947 году, и с годами крыша пришла в негодность, она протекала. Часть работ уже произведена. Завершить планируем до начала сезона дождей", – отметил он.
По словам Квициния, ремонт производится за счет собственных средств управления. На это выделено 5,6 миллиона рублей. Общая площадь кровли двух зданий на территории комплекса составляет 800 квадратных метров.
Беслан Квициния добавил, что также были заменены стропила, восстановлен камин и проведена обрезка деревьев.
На посещаемость работы не повлияли — дача по-прежнему доступна для туристов.
Что касается состояния комплекса, Квициния оценил его как неплохое. Он добавил, что самая большая из существующих сегодня проблем связана с ГЭС, которая питает госдачу.
Мощности станции достаточно для обеспечения объекта электричеством, но она непроста в обслуживании – необходимо чистить резервуары, а во время засухи из-за нехватки воды возникают перебои с электроэнергией.