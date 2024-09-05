https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/nachalis-raboty-po-zamene-krovli-na-dache-stalina-na-ritse-1052188528.html

Начались работы по замене кровли на даче Сталина на Рице

Начались работы по замене кровли на даче Сталина на Рице

Sputnik Абхазия

Дача на северном берегу Рицы была построена в 1947 году, Иосиф Сталин отдохнул на ней пять раз. Сейчас дача доступна для посещения туристов. 05.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-05T13:23+0300

2024-09-05T13:23+0300

2024-09-05T13:37+0300

в абхазии

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

госдачи

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101547/65/1015476554_0:317:6016:3701_1920x0_80_0_0_4a0577fd04160775c3565063f08919a7.jpg

СУХУМ, 5 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Начались работы по замене кровли на даче Сталина у озера Рица, рассказал Sputnik начальник Управления госдачами Абхазии Беслан Квициния. По словам Квициния, ремонт производится за счет собственных средств управления. На это выделено 5,6 миллиона рублей. Общая площадь кровли двух зданий на территории комплекса составляет 800 квадратных метров. Беслан Квициния добавил, что также были заменены стропила, восстановлен камин и проведена обрезка деревьев. На посещаемость работы не повлияли — дача по-прежнему доступна для туристов.Что касается состояния комплекса, Квициния оценил его как неплохое. Он добавил, что самая большая из существующих сегодня проблем связана с ГЭС, которая питает госдачу. Мощности станции достаточно для обеспечения объекта электричеством, но она непроста в обслуживании – необходимо чистить резервуары, а во время засухи из-за нехватки воды возникают перебои с электроэнергией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240821/avtobus-sgorel-po-doroge-na-ozero-ritsa-1052064743.html

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), госдачи, новости