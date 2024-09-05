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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 сентября
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Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южной периферии обширного барического поля повышенного давления. 05.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-05T16:05+0300
2024-09-05T16:05+0300
2024-09-05T17:05+0300
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абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. В пятницу, 6 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. С ночи и до полудня местами возможны осадки разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 сентября
16:05 05.09.2024 (обновлено: 17:05 05.09.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южной периферии обширного барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 5 сен – Sputnik. В пятницу, 6 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
С ночи и до полудня местами возможны осадки разной интенсивности, гроза.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.