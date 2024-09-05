https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/rossiyskie-voyska-osvobodili-zavetnoe-v-dnr-1052191531.html
Российские войска освободили Заветное в ДНР
Российские войска освободили Заветное в ДНР
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за сутки составили до 2085 человек, следует из сводки Минобороны России 05.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-05T17:25+0300
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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Заветное Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России. Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок России поражены: завод по производству боеприпасов, склад безэкипажных катеров, пункт временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах. Силами Черноморского флота уничтожены 11 безэкипажных катеров ВСУ. Всего с начала СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31044 БПЛА, 575 ЗРК, 17822 танка и других боевых бронированных машин, 1435 боевых машин РСЗО, 14091 орудие полевой артиллерии и минометов, 25584 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240904/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-po-uchebno-trenirovochnomu-tsentru-vsu-v-poltave-1052173925.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска освободили Заветное в ДНР
17:25 05.09.2024 (обновлено: 17:50 05.09.2024)
Потери украинских войск за сутки составили до 2085 человек, следует из сводки Минобороны России
СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Заветное Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок России поражены: завод по производству боеприпасов, склад безэкипажных катеров, пункт временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах.
Средствами ПВО России сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять управляемых авиабомб Hammer, реактивный снаряд "Ольха" и 27 беспилотных летательных аппаратов.
Силами Черноморского флота уничтожены 11 безэкипажных катеров ВСУ.
Всего с начала СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31044 БПЛА, 575 ЗРК, 17822 танка и других боевых бронированных машин, 1435 боевых машин РСЗО, 14091 орудие полевой артиллерии и минометов, 25584 единицы специальной военной автомобильной техники.