https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/rossiyskie-voyska-osvobodili-zavetnoe-v-dnr-1052191531.html

Российские войска освободили Заветное в ДНР

Российские войска освободили Заветное в ДНР

Sputnik Абхазия

Потери украинских войск за сутки составили до 2085 человек, следует из сводки Минобороны России 05.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-05T17:25+0300

2024-09-05T17:25+0300

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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Заветное Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России. Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок России поражены: завод по производству боеприпасов, склад безэкипажных катеров, пункт временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах. Силами Черноморского флота уничтожены 11 безэкипажных катеров ВСУ. Всего с начала СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31044 БПЛА, 575 ЗРК, 17822 танка и других боевых бронированных машин, 1435 боевых машин РСЗО, 14091 орудие полевой артиллерии и минометов, 25584 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240904/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-po-uchebno-trenirovochnomu-tsentru-vsu-v-poltave-1052173925.html

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