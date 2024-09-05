https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/vystavka-abkhazskikh-khudozhnikov-otkrylas-v-stambule-1052193157.html

Выставка абхазских художников открылась в Стамбуле

Выставка абхазских художников открылась в Стамбуле

Sputnik Абхазия

Экспозиция посвящена пожару в здании Союза художников, в котором хранились картины из фонда Национальной художественной галереи. 05.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-05T21:57+0300

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2024-09-05T21:57+0300

в абхазии

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пожар в здании союза художников абхазии

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СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Выставка абхазских художников открылась в Стамбуле, рассказала Sputnik художница Апща Хагба. В галерее Barin Han представлены работы Асиды Ахуба, Адамура Аршба, Апщи Хагба, Астанды Чамагуа, Батала Джапуа, Сабины Кварчелия, Дианы Хинтба, Олега Чедия, Саиды Квициния и Архипа Лабахуа. По ее словам, экспозиция вызвала большой интерес, открытие посетили более 200 человек. Выставка будет открыта до 19 сентября. Организаторы-кураторы — Денеф Хуваж и Сине Эргюн при содействии галереи AUADA и поддержке министерства культуры Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240725/nazvana-vozmozhnaya-prichina-pozhara-v-zdanii-soyuza-khudozhnikov-abkhazii-1051800934.html

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абхазия, культура, новости, пожар в здании союза художников абхазии