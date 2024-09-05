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https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/vystavka-abkhazskikh-khudozhnikov-otkrylas-v-stambule-1052193157.html
Выставка абхазских художников открылась в Стамбуле
Выставка абхазских художников открылась в Стамбуле
Sputnik Абхазия
Экспозиция посвящена пожару в здании Союза художников, в котором хранились картины из фонда Национальной художественной галереи. 05.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-05T21:57+0300
2024-09-05T21:57+0300
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пожар в здании союза художников абхазии
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СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Выставка абхазских художников открылась в Стамбуле, рассказала Sputnik художница Апща Хагба. В галерее Barin Han представлены работы Асиды Ахуба, Адамура Аршба, Апщи Хагба, Астанды Чамагуа, Батала Джапуа, Сабины Кварчелия, Дианы Хинтба, Олега Чедия, Саиды Квициния и Архипа Лабахуа. По ее словам, экспозиция вызвала большой интерес, открытие посетили более 200 человек. Выставка будет открыта до 19 сентября. Организаторы-кураторы — Денеф Хуваж и Сине Эргюн при содействии галереи AUADA и поддержке министерства культуры Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240725/nazvana-vozmozhnaya-prichina-pozhara-v-zdanii-soyuza-khudozhnikov-abkhazii-1051800934.html
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абхазия, культура, новости, пожар в здании союза художников абхазии
абхазия, культура, новости, пожар в здании союза художников абхазии

Выставка абхазских художников открылась в Стамбуле

21:57 05.09.2024
© Foto / Апща Хагба Выставка Абхазских художников
Выставка Абхазских художников - Sputnik Абхазия, 1920, 05.09.2024
© Foto / Апща Хагба
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Экспозиция посвящена пожару в здании Союза художников, в котором хранились картины из фонда Национальной художественной галереи.
СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Выставка абхазских художников открылась в Стамбуле, рассказала Sputnik художница Апща Хагба.
В галерее Barin Han представлены работы Асиды Ахуба, Адамура Аршба, Апщи Хагба, Астанды Чамагуа, Батала Джапуа, Сабины Кварчелия, Дианы Хинтба, Олега Чедия, Саиды Квициния и Архипа Лабахуа.
"Концепт и содержание выставки посвящены пожару в хранилище Национальной картинной галереи Абхазии", — рассказала Хагба.
По ее словам, экспозиция вызвала большой интерес, открытие посетили более 200 человек.
Выставка будет открыта до 19 сентября. Организаторы-кураторы — Денеф Хуваж и Сине Эргюн при содействии галереи AUADA и поддержке министерства культуры Абхазии.
Пожар в Национальной картинной галерее - Sputnik Абхазия, 1920, 25.07.2024
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Названа возможная причина пожара в здании Союза художников Абхазии
25 июля, 16:43
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