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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240906/avariya-na-vozdushnoy-linii-shesheleti-likvidirovana-1052197962.html
Авария на воздушной линии "Шешелети" ликвидирована
Авария на воздушной линии "Шешелети" ликвидирована
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Авария на ВЛ "Шешелети" ликвидирована, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго". 06.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Авария на ВЛ "Шешелети" ликвидирована, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго". Часть Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения линии утром в пятницу, 6 сентября. Пресс-служба "Черноморэнерго" сообщила, что на линии сработала дистанционная защита. Часть Сухума была запитана по аварийной схеме.
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Авария на воздушной линии "Шешелети" ликвидирована

14:08 06.09.2024 (обновлено: 14:58 06.09.2024)
© Sputnik / Марианна Кубрава Отключение света
Отключение света - Sputnik Абхазия, 1920, 06.09.2024
© Sputnik / Марианна Кубрава
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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Авария на ВЛ "Шешелети" ликвидирована, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго".
Подача электричества восстановлена в Сухуме, Гулрыпшском и Очамчырском районах.
Часть Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения линии утром в пятницу, 6 сентября. Пресс-служба "Черноморэнерго" сообщила, что на линии сработала дистанционная защита. Часть Сухума была запитана по аварийной схеме.
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