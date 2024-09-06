https://sputnik-abkhazia.ru/20240906/avariya-na-vozdushnoy-linii-shesheleti-likvidirovana-1052197962.html
Авария на воздушной линии "Шешелети" ликвидирована
Авария на воздушной линии "Шешелети" ликвидирована
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Авария на ВЛ "Шешелети" ликвидирована, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго". 06.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-06T14:08+0300
2024-09-06T14:08+0300
2024-09-06T14:58+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/1e/1051845178_0:66:3408:1983_1920x0_80_0_0_c61ce23cc2cfa3b677e5d65b3c6bc9cd.jpg
СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Авария на ВЛ "Шешелети" ликвидирована, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго". Часть Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения линии утром в пятницу, 6 сентября. Пресс-служба "Черноморэнерго" сообщила, что на линии сработала дистанционная защита. Часть Сухума была запитана по аварийной схеме.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/1e/1051845178_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_ab0fdbb7cc51cfd8b4783b1d6bfc2cc9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости
Авария на воздушной линии "Шешелети" ликвидирована
14:08 06.09.2024 (обновлено: 14:58 06.09.2024)
СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Авария на ВЛ "Шешелети" ликвидирована, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго".
Подача электричества восстановлена в Сухуме, Гулрыпшском и Очамчырском районах.
Часть Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения линии утром в пятницу, 6 сентября. Пресс-служба "Черноморэнерго" сообщила, что на линии сработала дистанционная защита. Часть Сухума была запитана по аварийной схеме.