https://sputnik-abkhazia.ru/20240906/avariya-na-vozdushnoy-linii-shesheleti-likvidirovana-1052197962.html

Авария на воздушной линии "Шешелети" ликвидирована

Авария на воздушной линии "Шешелети" ликвидирована

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Авария на ВЛ "Шешелети" ликвидирована, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго". 06.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-06T14:08+0300

2024-09-06T14:08+0300

2024-09-06T14:58+0300

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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Авария на ВЛ "Шешелети" ликвидирована, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго". Часть Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения линии утром в пятницу, 6 сентября. Пресс-служба "Черноморэнерго" сообщила, что на линии сработала дистанционная защита. Часть Сухума была запитана по аварийной схеме.

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