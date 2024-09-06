https://sputnik-abkhazia.ru/20240906/chast-abkhazii-ostalas-bez-sveta-iz-za-avariynogo-otklyucheniya-shesheleti-1052195604.html

Часть Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения "Шешелети"

Часть Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения "Шешелети"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Часть Сухума, Гулрыпшский и Очамчырский районы остались без света из-за аварийного отключения воздушной линии "Шешелети", сообщили... 06.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Часть Сухума, Гулрыпшский и Очамчырский районы остались без света из-за аварийного отключения воздушной линии "Шешелети", сообщили корреспонденту Sputnik в "Черноморэнерго". В столице свет подали по аварийной схеме. Сейчас специалисты ищут место повреждения линии.О том, что произошло отключение, стало известно утром 6 сентября. Пресс-служба "Черноморэнерго" сообщила, что на линии сработала дистанционная защита, идут работы по восстановлению энергоснабжения.

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