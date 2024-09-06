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Часть Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения "Шешелети"
Часть Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения "Шешелети"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Часть Сухума, Гулрыпшский и Очамчырский районы остались без света из-за аварийного отключения воздушной линии "Шешелети", сообщили... 06.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-06T11:55+0300
2024-09-06T11:55+0300
2024-09-06T12:20+0300
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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Часть Сухума, Гулрыпшский и Очамчырский районы остались без света из-за аварийного отключения воздушной линии "Шешелети", сообщили корреспонденту Sputnik в "Черноморэнерго". В столице свет подали по аварийной схеме. Сейчас специалисты ищут место повреждения линии.О том, что произошло отключение, стало известно утром 6 сентября. Пресс-служба "Черноморэнерго" сообщила, что на линии сработала дистанционная защита, идут работы по восстановлению энергоснабжения.
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абхазия, новости, черноморэнерго
Часть Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения "Шешелети"
11:55 06.09.2024 (обновлено: 12:20 06.09.2024)
СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Часть Сухума, Гулрыпшский и Очамчырский районы остались без света из-за аварийного отключения воздушной линии "Шешелети", сообщили корреспонденту Sputnik в "Черноморэнерго".
В столице свет подали по аварийной схеме. Сейчас специалисты ищут место повреждения линии.
О том, что произошло отключение, стало известно утром 6 сентября. Пресс-служба "Черноморэнерго" сообщила, что на линии сработала дистанционная защита, идут работы по восстановлению энергоснабжения.