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Главный четверг: Таркил об организации питания столичных школьников
Главный четверг: Таркил об организации питания столичных школьников
Sputnik Абхазия
Начальник Управления образования города Сухум Астанда Таркил в интервью радио Sputnik рассказала, как в столичных школах организовывают и контролируют работу... 06.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-06T11:10+0300
2024-09-06T11:10+0300
2024-09-06T11:10+0300
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Главный четверг: Таркил об организации питания столичных школьников
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Таркил об организации питания столичных школьников
Таркил отметила, что организация школьного питания ведет к улучшению показателей здоровья детей, учитывая то, что в школе они проводят большую часть времени. "По городу Сухум у нас подведомственные 15 общеобразовательных школ, очно-заочная школа и вспомогательная школа... Бесплатно питаются дети только во вспомогательной школе... Что касается остальных школ, во всех есть буфеты, столовые. В школах, где свыше 700 детей, работают столовые", – рассказала Таркил. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, главный четверг, абхазия, сухум, школы, здоровое питание, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, сухум, школы, здоровое питание, аудио
Главный четверг: Таркил об организации питания столичных школьников
Начальник Управления образования города Сухум Астанда Таркил в интервью радио Sputnik рассказала, как в столичных школах организовывают и контролируют работу столовых и буфетов.
Таркил отметила, что организация школьного питания ведет к улучшению показателей здоровья детей, учитывая то, что в школе они проводят большую часть времени.
"По городу Сухум у нас подведомственные 15 общеобразовательных школ, очно-заочная школа и вспомогательная школа... Бесплатно питаются дети только во вспомогательной школе... Что касается остальных школ, во всех есть буфеты, столовые. В школах, где свыше 700 детей, работают столовые", – рассказала Таркил.
Подробности слушайте в подкасте
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