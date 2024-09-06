https://sputnik-abkhazia.ru/20240906/glavnyy-chetverg-tarkil-ob-organizatsii-pitaniya-stolichnykh-shkolnikov-1052188905.html

Главный четверг: Таркил об организации питания столичных школьников

Главный четверг: Таркил об организации питания столичных школьников

Sputnik Абхазия

Начальник Управления образования города Сухум Астанда Таркил в интервью радио Sputnik рассказала, как в столичных школах организовывают и контролируют работу... 06.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-06T11:10+0300

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Главный четверг: Таркил об организации питания столичных школьников Sputnik Абхазия Главный четверг: Таркил об организации питания столичных школьников

Таркил отметила, что организация школьного питания ведет к улучшению показателей здоровья детей, учитывая то, что в школе они проводят большую часть времени. "По городу Сухум у нас подведомственные 15 общеобразовательных школ, очно-заочная школа и вспомогательная школа... Бесплатно питаются дети только во вспомогательной школе... Что касается остальных школ, во всех есть буфеты, столовые. В школах, где свыше 700 детей, работают столовые", – рассказала Таркил. Подробности слушайте в подкасте.

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