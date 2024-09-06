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Клинцевич: у ВСУ появились подразделения с загадочным названием "мультики"

Клинцевич: у ВСУ появились подразделения с загадочным названием "мультики"

Sputnik Абхазия

Украина проводит серьезные мобилизационные мероприятия, но они уже из разряда "финальных войн", полагает известный российский военный эксперт Андрей Клинцевич. 06.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-06T13:10+0300

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Клинцевич: у ВСУ появились подразделения с загадочным названием "мультики" Sputnik Абхазия Клинцевич: у ВСУ появились подразделения с загадочным названием "мультики"

Ситуация на украинском фронте планомерно меняется в предсказуемом направлении, ведь суммарная военная мощь России соизмерима с общим потенциалом НАТО, а математика в сопоставлении военных потенциалов неумолима, количественные и качественные показатели имеют очень серьезное значение, отметил в эфире радио Sputnik известный российский эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.Эксперт отметил, что несмотря на то, что боевые действия сегодня не носят, как ранее, брутального характера и воины не "рубятся на мечах", тем не менее женщинам непросто адаптироваться к условиям фронта по ментальным, физическим и физиологическим причинам."Женщина, будучи снайпером, или оператором FPV не хуже, чем мужчина, тем не менее стойкость в бою, адаптивность к хлопкам, взрывам у мужчин иная в силу врожденных особенностей. Женщинам на фронте сложнее даже в бытовом плане", – констатирует Клинцевич.

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