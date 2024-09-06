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Новый год, старые проблемы: Кварчелия о школьном образовании в Абхазии
Новый год, старые проблемы: Кварчелия о школьном образовании в Абхазии
Sputnik Абхазия
Заместитель министр просвещения Абхазии Ада Кварчелия в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказала о подготовке к новому учебному году и проблемах... 06.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-06T14:59+0300
2024-09-06T14:59+0300
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По ее словам, актуальной в Абхазии остается проблема нехватки примерно 60 тысяч книг, которые печатаются в России. Еще один важный вопрос — дефицит педагогов. Причина кроется в недостаточно высокой заработной плате. Кроме того, в Абхазии существует проблема, связанная с нежеланием родителей отправлять детей в сельские школы даже в тех случаях, когда там есть ремонт и полный штат учителей. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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абхазия, видео, мультимедиа, школы, видео
абхазия, видео, мультимедиа, школы, видео
Новый год, старые проблемы: Кварчелия о школьном образовании в Абхазии
Заместитель министр просвещения Абхазии Ада Кварчелия в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказала о подготовке к новому учебному году и проблемах школьного образования.
По ее словам, актуальной в Абхазии остается проблема нехватки примерно 60 тысяч книг, которые печатаются в России.
Еще один важный вопрос — дефицит педагогов. Причина кроется в недостаточно высокой заработной плате.
Кроме того, в Абхазии существует проблема, связанная с нежеланием родителей отправлять детей в сельские школы даже в тех случаях, когда там есть ремонт и полный штат учителей.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.