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Взаимный интерес: Авидзба о международном сотрудничестве в педагогической сфере
Взаимный интерес: Авидзба о международном сотрудничестве в педагогической сфере
Sputnik Абхазия
Учитель русского языка и литературы из Гудауты приняла участие в курсах повышения квалификации, которые провело Россотрудничество в Санкт-Петербурге. На них... 06.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-06T14:34+0300
2024-09-06T14:34+0300
2024-09-06T14:34+0300
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Взаимный интерес: Авидзба о международном сотрудничестве в педагогической сфере
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Авидзба о международном сотрудничестве в педагогической сфере
Учитель русского языка и литературы из Гудауты приняла участие в курсах повышения квалификации, которые провело Россотрудничество в Санкт-Петербурге. На них были приглашены педагоги из многих стран.Как отметила Кама Авидзба, подобный обмен опытом с коллегами важен для абхазских учителей, так как программа открывает много возможностей для установления контактов. "На эти курсы были приглашены представители 24 стран, нас было 84 участника: это и Аргентина, и Индия, и Испания, и представители ближнего зарубежья", – сообщила Авидзба. Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, россия, абхазия, аудио
подкасты, взаимный интерес, россия, абхазия, аудио
Учитель русского языка и литературы из Гудауты приняла участие в курсах повышения квалификации, которые провело Россотрудничество в Санкт-Петербурге. На них были приглашены педагоги из многих стран.
Как отметила Кама Авидзба, подобный обмен опытом с коллегами важен для абхазских учителей, так как программа открывает много возможностей для установления контактов.
"На эти курсы были приглашены представители 24 стран, нас было 84 участника: это и Аргентина, и Индия, и Испания, и представители ближнего зарубежья", – сообщила Авидзба.