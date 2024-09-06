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Взаимный интерес: Авидзба о международном сотрудничестве в педагогической сфере

Взаимный интерес: Авидзба о международном сотрудничестве в педагогической сфере

Sputnik Абхазия

Учитель русского языка и литературы из Гудауты приняла участие в курсах повышения квалификации, которые провело Россотрудничество в Санкт-Петербурге. На них... 06.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-06T14:34+0300

2024-09-06T14:34+0300

2024-09-06T14:34+0300

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Взаимный интерес: Авидзба о международном сотрудничестве в педагогической сфере Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Авидзба о международном сотрудничестве в педагогической сфере

Учитель русского языка и литературы из Гудауты приняла участие в курсах повышения квалификации, которые провело Россотрудничество в Санкт-Петербурге. На них были приглашены педагоги из многих стран.Как отметила Кама Авидзба, подобный обмен опытом с коллегами важен для абхазских учителей, так как программа открывает много возможностей для установления контактов. "На эти курсы были приглашены представители 24 стран, нас было 84 участника: это и Аргентина, и Индия, и Испания, и представители ближнего зарубежья", – сообщила Авидзба. Слушайте подкаст.

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