https://sputnik-abkhazia.ru/20240907/utverzhden-korotkiy-spisok-premii-imeni-fazilya-iskandera-1052204312.html

Утвержден короткий список премии имени Фазиля Искандера

Утвержден короткий список премии имени Фазиля Искандера

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Утвержден короткий список Международной премии имени Фазиля Искандера. 07.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-07T11:30+0300

2024-09-07T11:30+0300

2024-09-07T11:30+0300

в абхазии

фазиль искандер

культура

россия

абхазия

литература

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/09/03/1030868152_0:151:3102:1896_1920x0_80_0_0_0ac868de0b9a29f4b27ab09f0c715046.jpg

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Утвержден короткий список Международной премии имени Фазиля Искандера.В этом году в рамках новой номинации "Добро - сильнее!" вручат награды за эссе о России, литературе, СВО, ближнем и дальнем зарубежье. Как сообщил руководитель проекта Владимир Семенов, в этом году выпустят полнометражный документальный фильм о Фазиле Искандере и его премии, который будут снимать в Москве и Абхазии. В 2024 году премию поддерживает Президентский фонд культурный инициатив. Вручение наград состоится в декабре.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240306/abkhaz-pers-i-russkiy-pisatel-k-yubileyu-fazilya-iskandera-1050358929.html

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фазиль искандер, культура, россия, абхазия, литература