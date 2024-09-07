https://sputnik-abkhazia.ru/20240907/utverzhden-korotkiy-spisok-premii-imeni-fazilya-iskandera-1052204312.html
Утвержден короткий список премии имени Фазиля Искандера
Утвержден короткий список премии имени Фазиля Искандера
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Утвержден короткий список Международной премии имени Фазиля Искандера. 07.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-07T11:30+0300
2024-09-07T11:30+0300
2024-09-07T11:30+0300
в абхазии
фазиль искандер
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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Утвержден короткий список Международной премии имени Фазиля Искандера.В этом году в рамках новой номинации "Добро - сильнее!" вручат награды за эссе о России, литературе, СВО, ближнем и дальнем зарубежье. Как сообщил руководитель проекта Владимир Семенов, в этом году выпустят полнометражный документальный фильм о Фазиле Искандере и его премии, который будут снимать в Москве и Абхазии. В 2024 году премию поддерживает Президентский фонд культурный инициатив. Вручение наград состоится в декабре.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240306/abkhaz-pers-i-russkiy-pisatel-k-yubileyu-fazilya-iskandera-1050358929.html
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фазиль искандер, культура, россия, абхазия, литература
фазиль искандер, культура, россия, абхазия, литература
Утвержден короткий список премии имени Фазиля Искандера
СУХУМ, 7 сен - Sputnik.
Утвержден короткий список
Международной премии имени Фазиля Искандера.
В него вошли 28 авторов в пяти номинациях: "Сюжет существования. Художественная проза", "Под легкой тяжестью небес. Поэзия", "Дерево детства. Детская и подростковая литература", "Добро - сильнее! Художественная публицистика", "Праздник в ожидании праздника. Киносценарий и драматургия".
В этом году в рамках новой номинации "Добро - сильнее!" вручат награды за эссе о России, литературе, СВО, ближнем и дальнем зарубежье.
Как сообщил руководитель проекта Владимир Семенов, в этом году выпустят полнометражный документальный фильм о Фазиле Искандере и его премии, который будут снимать в Москве и Абхазии.
В 2024 году премию поддерживает Президентский фонд культурный инициатив. Вручение наград состоится в декабре.