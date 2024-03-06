https://sputnik-abkhazia.ru/20240306/abkhaz-pers-i-russkiy-pisatel-k-yubileyu-fazilya-iskandera-1050358929.html

Абхаз, перс и русский писатель: к юбилею Фазиля Искандера

Абхаз, перс и русский писатель: к юбилею Фазиля Искандера

Sputnik Абхазия

6 марта 2024 года исполняется 95 лет со дня рождения писателя, прозаика и поэта из Абхазии Фазиля Искандера. 06.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-06T09:00+0300

2024-03-06T09:00+0300

2024-03-06T10:51+0300

в абхазии

абхазия

фазиль искандер

литература

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Благодаря Искандеру Абхазия стала известна миллионам поклонникам его творчества во всем мире. Его книги переведены на десятки языков, а описанные в них события, места и герои стали культовыми."Наш Фазиль"Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В действительности, Абхазия для Искандера стала неотъемлемой частью не только жизни, но и творчества. Жители республики гордятся своим соотечественником и называют его искренне просто - "Наш Фазиль".Дед знаменитого писателя Ибрагим Искандер был зажиточным персом, основавшим один из первых кирпичных заводов в городе. Сам Фазиль был персом наполовину: его отец Абдул, старший из сыновей Ибрагима, женился на абхазке Лели Мишелия, происходившей родом из абхазского села Джгерда, где Искандер в детстве проводил лето.Сегодня благодаря писателю Чегем (поселок в Джгерде - прим.ред) известен далеко за пределами республики. Сюда писатель поселил героя своего главного произведения – Сандро.Абхазские традиции, культура и местный уклад жизни были очень близки Искандеру, и он прекрасно говорил на абхазском языке, но не писал на нем.Его друг, писатель Мушни Ласуриа вспоминает, что однажды задал Фазилю Искандеру вопрос об этом: "Фазиль, ты прекрасно говоришь по-абхазски, почему ты не напишешь повесть или стихотворение на родном языке?"Фазиль улыбнулся и ответил: "Мушни, я очень хочу написать что-нибудь на абхазском, но боюсь, что редакторы будут править мои тексты".Творчество писателя было не только интересным, познавательным и поучительным, но и вдохновляло многих людей на протяжении десятилетий. К примеру, абхазский скульптор Архип Лабахуа, после прочтения произведении Искандера создал и установил на сухумской набережной скульптуру Чика с курицей в руке."Передо мной была задача создать скульптуру по мотивам произведения, а не абстракцию. Каким должен быть Чик? Варианты были разные. Например, по одному из них он смотрел на эту курочку, но от этого варианта я отказался, так как его образу не хватало некоторой воинственности, способности защитить свое новое ощущение взросления. Еще был вариант сидящего Чика. Но в итоге я пришел к выводу, что он должен стоять, как воин, готовый заступиться за курицу. Он держит курицу не в охапке, а просто под мышкой, демонстрируя своего рода заботу", - объясняет Лабахуа.Принято считать, если потереть нос Чика, то непременно исполнятся все желания. Старательные мечтатели из числа не только жителей страны, но и ее гостей, не упускают своего шанса, отчего нос Чика и клюв курицы всегда блестят на солнце.Каким был ФазильУ тех, кто был знаком с Фазилем лично, в запасе множество историй о его неповторимом чувстве юмора. Так драматург Сергей Коковкин вспоминает такой эпизод:"Я тогда только купил машину и учился водить. Конечно, мы застряли. Вылезая из машины, Фазиль спросил: "А ты вообще людей когда-нибудь возил?". Прищур глаза, скептический юмор впроброс, через губу, неизменная сигарета… Распахнутые на мир глаза, простодушное удивление с протяжным "Да-а?". И, наоборот, полная погруженность в себя, жесткая сосредоточенность на сокровенной мысли, когда он не замечает никого и ничего, весь нацеленный на одному ему ведомый творческий процесс".А его супруга Анна Родионовна первую встречу с Искандером описывает так:В конце 2015 года колумнист Sputnik Лев Рыжков попытался взять интервью у Фазиля Искандера.И лишь на один из трех вопросов получил ответ. Фазиль пожелал своим "дорогим абхазам спокойствия. И признания":"Думаю, что ответ Фазиля не был дежурным. Он не думает о Чегеме, о Мухусе, о героях своих книг. Они уже состоялись, обрели самостоятельную жизнь. И об абхазской литературе Фазиль Абдулович не думает. Ну да, пожилому человеку простительно. А вот об Абхазии думает. Даже на пороге рокового, невозвратного рубежа Фазиль Искандер носит в себе думы о родных местах. И давайте надеяться, что пожелания великого писателя сбудутся".Навсегда в памятиВ честь писателя в Абхазии проводят Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", Банк Абхазии в 2022 году выпустил памятные монеты "Герои Искандера", а Государственный русский театр в Сухуме носит его имя.РУСДРАМ к 95-летию со дня рождения Фазиля Искандера подготовил широкую программу, которая рассчитана на весь 2024 год. Вечер, посвященный юбилею, уже состоялся. В нее вошли показ фрагментов из спектаклей "Широколобый", "Софичка", "Кролики и удавы", "Игроки" и "Рассказ мула старого Хабуга", поэтические произведения и песни, актуальные мысли Фазиля Искандера об искусстве и жизни.В день 95-летия Искандера, 6 марта, в РУСДРАМе представят знаменитый спектакль "Софичка". Эту постановку также покажут 8 апреля в рамках больших гастролей в Москве в Театре "Et Сetera".10 апреля в Москве актеры РУСДРАМа примут участие в памятном мероприятии, посвященном 95-летию Искандера, которое организует Московская абхазская диаспора. Они украсят вечер отрывками из спектаклей и поэтическими произведениями Искандера.Во второй половине мая 2024 года в РУСДРАМе состоится премьера спектакля по новелле "Пастух Махаз". На осень 2024 года вновь запланировано проведение режиссерской лаборатории "Сандро" - ежегодного смотра лучших режиссерских и актерских сил, который превращается в настоящее театральное приключение для зрителей.Также ежегодно региональная общественная организация писателей Москвы "Русский ПЕН-центр" вручает литературную премию имени Фазиля Искандера. В 2023 году одним из лауреатов этой премии в номинации "Художественная проза" стал автор сборника рассказов "Ковчег", абхазский режиссер Ибрагим Чкадуа.В номинации "Поэзия" победила Наталья Ахпашева, Лидия Кудрявцева и Камиль Зиганшин стали лауреатами за произведения детской и подростковой литературы, Наталья Шор - в категории "Киносценарий и драматургия". В шорт-лист в 2023 году попало 22 произведения из почти 200 присланных на конкурс.Путь ИскандераФазиль Искандер окончил Литературный институт имени А.М. Горького в Москве в 1954 году. Через два года вернулся в Абхазию, став редактором в абхазском отделении Госиздата.С 1956 года регулярно печатался в журналах: "Смена", "Неделя", "Костер", "Сельская молодежь" и других. Первый сборник стихов Искандера "Горные тропы" вышел на русском языке в 1957 году в Сухуме. В 1966 году в журнале "Новый мир" была опубликована первая повесть писателя — "Созвездие Козлотура".В 1979 году писатель принял участие в неподцензурном альманахе "Метрополь" (повесть "Маленький гигант большого секса"), изданном в США, за что на несколько лет был практически отлучен от советской печати. Только в 1984-1985 годах в периодике появились новые рассказы Искандера.Самое известное произведение Искандера — "Сандро из Чегема" (1973-1988, полное издание — 1989; роман на автобиографической основе).Рассказы и повести Искандера переведены практически на все европейские языки.По мотивам произведений Искандера было снято несколько фильмов: "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", "Маленький гигант большого секса".Фазиль Искандер награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III (1999), II (2004) и IV (2009) степеней, орденом "Честь и слава" I степени Абхазии (2002).Именем автора "Созвездия Козлотура" названа одна из малых планет.В 2009 году Банк Абхазии выпустил памятную серебряную монету из серии "Выдающиеся личности Абхазии", посвященную Фазилю Искандеру номиналом 10 апсаров.Писатель Фазиль Искандер скончался 31 июля 2016 года, на восемьдесят восьмом году жизни. Писатель был похоронен 2 августа на Новодевичьем кладбище в Москве. В этот день в Абхазии был объявлен траур.

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