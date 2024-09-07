https://sputnik-abkhazia.ru/20240907/valeriya-adleyba-planiruet-vypuskat-svoi-avtorskie-pesni-1052208151.html
Валерия Адлейба планирует выпускать свои авторские песни
Валерия Адлейба планирует выпускать свои авторские песни
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Победительница первого сезона "Ты супер!" Валерия Адлейба планирует в ближайшее время выпускать свои авторские песни. 07.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-07T17:00+0300
2024-09-07T17:00+0300
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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Победительница первого сезона "Ты супер!" Валерия Адлейба планирует в ближайшее время выпускать свои авторские песни.Об этом она рассказала в программе "Секрет на миллион" на НТВ.В передаче "Секрет на миллион" ей нужно было угадать на какие две цифры заканчивается номер телефона Стаса Пьехи, в чьем клипе юная исполнительница снялась в 2017 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230729/uporno-k-mechte-valeriya-adleyba-rasskazala-o-postuplenii-v-mgik-1047217455.html
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валерия адлейба "ты супер!", валерия адлейба, абхазия, культура, музыка
валерия адлейба "ты супер!", валерия адлейба, абхазия, культура, музыка
Валерия Адлейба планирует выпускать свои авторские песни
17:00 07.09.2024 (обновлено: 08:13 08.09.2024)
СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Победительница первого сезона "Ты супер!" Валерия Адлейба планирует в ближайшее время выпускать свои авторские песни.
Об этом она рассказала в программе "Секрет на миллион" на НТВ.
После окончания шоу Валерия закончила музыкальное училище в Сухуме и сейчас учится на кафедре эстрадно-джазового пения Ларисы Долиной во МГИКе.
В передаче "Секрет на миллион" ей нужно было угадать на какие две цифры заканчивается номер телефона Стаса Пьехи, в чьем клипе юная исполнительница снялась в 2017 году.