https://sputnik-abkhazia.ru/20240907/valeriya-adleyba-planiruet-vypuskat-svoi-avtorskie-pesni-1052208151.html

Валерия Адлейба планирует выпускать свои авторские песни

Валерия Адлейба планирует выпускать свои авторские песни

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Победительница первого сезона "Ты супер!" Валерия Адлейба планирует в ближайшее время выпускать свои авторские песни. 07.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-07T17:00+0300

2024-09-07T17:00+0300

2024-09-08T08:13+0300

в абхазии

валерия адлейба "ты супер!"

валерия адлейба

абхазия

культура

музыка

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0a/1040849232_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_20564bd4413ffe253a78b8868a2ff94a.jpg

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Победительница первого сезона "Ты супер!" Валерия Адлейба планирует в ближайшее время выпускать свои авторские песни.Об этом она рассказала в программе "Секрет на миллион" на НТВ.В передаче "Секрет на миллион" ей нужно было угадать на какие две цифры заканчивается номер телефона Стаса Пьехи, в чьем клипе юная исполнительница снялась в 2017 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230729/uporno-k-mechte-valeriya-adleyba-rasskazala-o-postuplenii-v-mgik-1047217455.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

валерия адлейба "ты супер!", валерия адлейба, абхазия, культура, музыка