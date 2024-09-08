https://sputnik-abkhazia.ru/20240908/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-9-sentyabrya-1052209044.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 сентября

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления. 08.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-08T13:00+0300

2024-09-08T13:00+0300

2024-09-08T13:00+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. В понедельник, 9 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии