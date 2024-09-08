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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 сентября
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления. 08.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-08T13:00+0300
2024-09-08T13:00+0300
2024-09-08T13:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. В понедельник, 9 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 сентября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 8 сен – Sputnik. В понедельник, 9 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.