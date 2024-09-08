https://sputnik-abkhazia.ru/20240908/sputnik-nedeli-nachalo-uchebnogo-goda-ogranichenie-finpomoschi-rossii-i-novyy-glava-gudauty-1052210703.html

Sputnik недели: начало учебного года, ограничение финпомощи России и новый глава Гудауты

Sputnik недели: начало учебного года, ограничение финпомощи России и новый глава Гудауты

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших со 2 по 8 августа. 08.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-08T21:55+0300

2024-09-08T21:55+0300

2024-09-08T21:55+0300

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О том, почему Россия ограничила финансовую помощь Абхазии, кто стал новым главой Гудаутского района, как проходит сбор гуманитарной помощи жителям Курса, читайте в материале Sputnik.Новый учебный годТак как в этом году 1 сентября выпал на воскресенье, День знаний отметили в Абхазии днем позже. Во всех школах республики прошли торжественные линейки и праздничные мероприятия.Более 2500 детей пошли в первый класс. Всего в Абхазии 153 школы. 113 из них сельские и 40 городских, где преподают около 4000 учителей. В 11 класс перешли 1855 детей.Ограничение финпомощи РоссииНа прошлой неделе в соцсетях появилась копия некоего протокола совещания в Администрации президента России Дмитрия Козака с участием президентом Абхазии Аслана Бжания. Он содержит информацию о том, что российская сторона намерена остановить финансирование программ в республике до ратификации Абхазией соглашения о взаимном признании судебных решений, принятии закона об апартаментах, а также о льготах для иностранных инвесторов. Кроме того, власти Абхазии должны предоставить сведения о депутатах Парламента и лидерах оппозиции, которых возможно лишить их российского гражданства. Администрация президента позже опровергла наличие этого требования.3 сентября состоялись пресс-конференции министра иностранных дел Абхазии Сергей Шамба и главы Совбеза Рауля Лолуа.Шамба рассказал, что встреча Козака и Бжания состоялась 19 августа, а протокол датирован 26 августа, и президент Абхазии на его подписании не присутствовал. Глава МИД подтвердил, что Россия ограничила финпомощь Абхазии с 1 сентября.Рауль Лолуа выразил обеспокоенность тем, что финансирование силовых структур со стороны России будет сокращаться.Лолуа добавил, что сокращение затронуло зарплаты учителей и медиков. Кроме того, в этом году, как и в прошлом, Абхазии придется оплачивать переток электричества из бюджета.Вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба также подтвердил информацию о приостановке финансирования некоторых направлений Россией. В интервью Абхазскому телевидению он уточнил, что это связано с невыполнением условий программы гармонизации законодательств абхазской стороной.В частности, речь идет о соглашении о порядке финансирования заработной платы отдельным категориям работником госучреждений республики в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального обслуживания населения.Владимир Делба также добавил, что никакие другие соглашения, которые касаются российской финансовой помощи, не приостанавливаются и не ограничиваются. В их числе соглашение о материально-техническом обеспечении органов внутренних дел.При этом вице-премьер подчеркнул, что Абхазия выполнит свои обязательства перед бюджетниками, несмотря на возникшие сложности.В четверг, 5 сентября на сайте Кабинета министров республики было опубликовано сообщение о том, что Абхазская сторона не выполнила в срок два пункта программы по гармонизации законодательств с Россией - о ратификации соглашения о признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам и подписании и ратификации соглашения об осуществлении инвестпроектов в Абхазии российскими юрлицами.Сергей Лавров в комментарии журналистам отметил, что приостановка соцвыплат в Абхазии связана с "балансом обязательств", и в ближайшие недели удастся организовать его встречу с абхазским коллегой. При этом, по словам Лаврова, сокращение российской финпомощи не означает обострения в отношениях между Абхазией и Россией.Новый глава ГудаутыРайонное собрание Гудаутского района согласовало кандидатуру Валерия Авидзба на должность главы администрации в среду, 4 сентября.Авидзба был назначен исполняющим обязанности главы района 3 июня, согласно указу президента Абхазии Аслана Бжания. Ранее этот пост занимал Рауль Лолуа, кандидатуру которого не согласовало районное Собрание.Пожар на полигоне ТБО в Гале Больше трех недель в селе Щащикуара в Галском районе горел полигон бытовых отходов. В тушении были задействованы спасатели МЧС и спецтехника, но окончательно локализовать пламя удалось лишь в пятницу, 6 сентября.Как сообщил Sputnik заместитель главы администрации Галского района Дмитрий Адлейба, этому способствовали дожди.Сухумскую технику из Галского района уже вывезли. На месте остались работники коммунальных служб столицы и Галского района, они выявляют и тушат скрытые очаги возгорания.Помощь КурскуВ Абхазии продолжается акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области продолжается.Как уточнили в пресс-службе МЧС Абхазии, активность населения пока низкая, но уже есть первые пожертвования в виде одежды.В ведомстве напомнили, что принимаются теплые вещи, нескоропортящиеся продукты питания – мука, сахар, макароны, консервы, крупы, бутилированная вода.Пункт сбора работает по будням с 9:00 до 18:00 в Сухуме, на улице Конфедератов, 12 в здании МЧС. За более подробной информацией можно обратиться по номеру 226-30-49 в будние дни с 09:00 до 18:00.Большая утратаНа 89 году жизни ушел из жизни общественный и политический деятель, Герой Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Альберт Тополян. Об этом сообщила Армянская община республики 4 сентября.Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования семье успошего и отметил вклад, который Тополян внес в становление и развитие абхазского государства и в защиту страны в годы Отечественной войны народа Абхазии."В послевоенные годы Альберт Тополян активно участвовал в налаживании мирной жизни в Абхазии, занимая различные государственные должности. Вся его жизнь — это пример бескорыстного служения Родине", — говорится в тексте.Альберт Тополян родился 2 апреля 1935 года. Он ветеран национально-освободительного движения, участник Отечественной войны народа Абхазии, боец армянского батальона имени маршала Баграмяна.Торговые отношения с СириейПерспективы сотрудничества абхазских и сирийских компаний обсудил посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али с представителями частного промышленного и торгового сектора САР.Стороны подчеркнули важность участия предпринимателей и инвесторов в специализированных выставках и деловых мероприятиях.Культура и спортТурнир по игре аимҵакьачара прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме с 4 по 6 сентября. В соревнованиях приняли участие девять команд: из Нового Афона, Кутола, Дурипша, Члоу, Ачандары, Пакуаща, две столичные команды, представляющие школы №1 и №5, команда из Турции, состоящая из потомков махаджиров.Турнир был организован Всемирным абхазо-абазинским конгрессом, Госкомитетом по репатриации и Госкомитетом по делам молодежи и спорту, Управлением по делам молодежи и спорта города Сухум.Боксер из Абхазии Харитон Агрба стал обладателем титулов IBF Intercontinental и WBA Continental в первом полусреднем весе, сообщает Госкомспорта.На турнире RCC Boxing Promotions он одержал победу над аргентинцем Клаудио Габриэлем Данеффом, чемпионом Аргентины и Латинской Америки по версии WBC, континентальным чемпионом обеих Америк.Бой прошел 6 сентября в Челябинске. Решение о присуждении победы Харитону Агрба судьи приняли единогласно.На прошлой неделе также открылась выставка абхазских художников в Стамбуле. В галерее Barin Han представлены работы Асиды Ахуба, Адамура Аршба, Апщи Хагба, Астанды Чамагуа, Батала Джапуа, Сабины Кварчелия, Дианы Хинтба, Олега Чедия, Саиды Квициния и Архипа Лабахуа.Концепт и содержание выставки были посвящены пожару в хранилище Национальной картинной галереи Абхазии.Ансамбль "Мырзакан" выступил на гала-концерте Международного форума древних городов, который проходил в Рязани 6-7 сентября.Как рассказал Sputnik руководитель ансамбля Ираклий Джумутия, коллектив из Абхазии исполнил три танца – абхазский народный, осетинский и горский."Мырзакан" участвовал в форуме при посредничестве представительства Россотрудничества в Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240904/skonchalsya-albert-topolyan-1052179103.html

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