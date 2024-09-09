Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240909/1800-netrezvykh-voditeley-vyyavili-v-abkhazii-s-nachala-goda-1052220034.html
1800 нетрезвых водителей выявили в Абхазии с начала года
1800 нетрезвых водителей выявили в Абхазии с начала года
Sputnik Абхазия
ГАИ Абхазии ведет активную борьбу с нарушителями ПДД, в особенности, с нетрезвыми водителями. 09.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-09T22:05+0300
2024-09-09T22:05+0300
в абхазии
абхазия
новости
гаи
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/08/1051616830_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_edc6404f5fdb68b5e79d642bc6fa94ec.jpg
СУХУМ, 9 сен - Sputnik. 1800 нетрезвых водителей выявили в Абхазии за 8 месяцев 2024 года. Более 600 из них сели за руль в состоянии наркотического опьянения, рассказал в эфире радио Sputnik врио начальника УГАИ Дамей Авидзба. По закону, нарушителей лишают водительских прав на полгода. Кроме того, они должны оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Он рассказал, что с июля этого года методы борьбы с нарушителями стали жестче. Так, за это время на штрафстоянку поставили более 400 машин."Помимо изъятия машин, на нетрезвых водителей налагается штраф. Кроме того, мы показываем их фотографии на сайте МВД. Все это дает хорошие результаты и мы намерены продолжать работу в этом направлении", — подчеркнул он. Дамей Авидзба подчеркнул, что сотрудники ГАИ активно борются с нарушениями ПДД. Самые распространенные из них — превышение скорости, обгон в неположенном месте, езда в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/leto-za-gagroy-pyanaya-dorozhnaya-statistika-abkhazii-za-avgust-1052171603.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/08/1051616830_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4a3f0bcdf2c3b4d375b7ff7ac2416ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, гаи
абхазия, новости, гаи

1800 нетрезвых водителей выявили в Абхазии с начала года

22:05 09.09.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - Sputnik Абхазия, 1920, 09.09.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
ГАИ Абхазии ведет активную борьбу с нарушителями ПДД, в особенности, с нетрезвыми водителями.
СУХУМ, 9 сен - Sputnik. 1800 нетрезвых водителей выявили в Абхазии за 8 месяцев 2024 года. Более 600 из них сели за руль в состоянии наркотического опьянения, рассказал в эфире радио Sputnik врио начальника УГАИ Дамей Авидзба.
По закону, нарушителей лишают водительских прав на полгода. Кроме того, они должны оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
"У нас есть возможность направить водителей на повторную сдачу экзамена. Что касается водителей в наркотическом опьянении, то они должны предоставить справку о снятии с учета в наркологическом диспансере", — отметил Авидзба.
Он рассказал, что с июля этого года методы борьбы с нарушителями стали жестче. Так, за это время на штрафстоянку поставили более 400 машин.
"Помимо изъятия машин, на нетрезвых водителей налагается штраф. Кроме того, мы показываем их фотографии на сайте МВД. Все это дает хорошие результаты и мы намерены продолжать работу в этом направлении", — подчеркнул он.
Дамей Авидзба подчеркнул, что сотрудники ГАИ активно борются с нарушениями ПДД. Самые распространенные из них — превышение скорости, обгон в неположенном месте, езда в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
Сотрудник ДПС - Sputnik Абхазия, 1920, 05.09.2024
В Абхазии
Лето за Гагрой: "пьяная" дорожная статистика Абхазии за август
5 сентября, 09:00
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0