https://sputnik-abkhazia.ru/20240909/1800-netrezvykh-voditeley-vyyavili-v-abkhazii-s-nachala-goda-1052220034.html
1800 нетрезвых водителей выявили в Абхазии с начала года
1800 нетрезвых водителей выявили в Абхазии с начала года
Sputnik Абхазия
ГАИ Абхазии ведет активную борьбу с нарушителями ПДД, в особенности, с нетрезвыми водителями. 09.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-09T22:05+0300
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СУХУМ, 9 сен - Sputnik. 1800 нетрезвых водителей выявили в Абхазии за 8 месяцев 2024 года. Более 600 из них сели за руль в состоянии наркотического опьянения, рассказал в эфире радио Sputnik врио начальника УГАИ Дамей Авидзба. По закону, нарушителей лишают водительских прав на полгода. Кроме того, они должны оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Он рассказал, что с июля этого года методы борьбы с нарушителями стали жестче. Так, за это время на штрафстоянку поставили более 400 машин."Помимо изъятия машин, на нетрезвых водителей налагается штраф. Кроме того, мы показываем их фотографии на сайте МВД. Все это дает хорошие результаты и мы намерены продолжать работу в этом направлении", — подчеркнул он. Дамей Авидзба подчеркнул, что сотрудники ГАИ активно борются с нарушениями ПДД. Самые распространенные из них — превышение скорости, обгон в неположенном месте, езда в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/leto-za-gagroy-pyanaya-dorozhnaya-statistika-abkhazii-za-avgust-1052171603.html
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абхазия, новости, гаи
1800 нетрезвых водителей выявили в Абхазии с начала года
ГАИ Абхазии ведет активную борьбу с нарушителями ПДД, в особенности, с нетрезвыми водителями.
СУХУМ, 9 сен - Sputnik. 1800 нетрезвых водителей выявили в Абхазии за 8 месяцев 2024 года. Более 600 из них сели за руль в состоянии наркотического опьянения, рассказал в эфире радио Sputnik врио начальника УГАИ Дамей Авидзба.
По закону, нарушителей лишают водительских прав на полгода. Кроме того, они должны оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
"У нас есть возможность направить водителей на повторную сдачу экзамена. Что касается водителей в наркотическом опьянении, то они должны предоставить справку о снятии с учета в наркологическом диспансере", — отметил Авидзба.
Он рассказал, что с июля этого года методы борьбы с нарушителями стали жестче. Так, за это время на штрафстоянку поставили более 400 машин.
"Помимо изъятия машин, на нетрезвых водителей налагается штраф. Кроме того, мы показываем их фотографии на сайте МВД. Все это дает хорошие результаты и мы намерены продолжать работу в этом направлении", — подчеркнул он.
Дамей Авидзба подчеркнул, что сотрудники ГАИ активно борются с нарушениями ПДД. Самые распространенные из них — превышение скорости, обгон в неположенном месте, езда в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.