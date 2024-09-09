https://sputnik-abkhazia.ru/20240909/1800-netrezvykh-voditeley-vyyavili-v-abkhazii-s-nachala-goda-1052220034.html

1800 нетрезвых водителей выявили в Абхазии с начала года

1800 нетрезвых водителей выявили в Абхазии с начала года

Sputnik Абхазия

ГАИ Абхазии ведет активную борьбу с нарушителями ПДД, в особенности, с нетрезвыми водителями. 09.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-09T22:05+0300

2024-09-09T22:05+0300

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СУХУМ, 9 сен - Sputnik. 1800 нетрезвых водителей выявили в Абхазии за 8 месяцев 2024 года. Более 600 из них сели за руль в состоянии наркотического опьянения, рассказал в эфире радио Sputnik врио начальника УГАИ Дамей Авидзба. По закону, нарушителей лишают водительских прав на полгода. Кроме того, они должны оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Он рассказал, что с июля этого года методы борьбы с нарушителями стали жестче. Так, за это время на штрафстоянку поставили более 400 машин."Помимо изъятия машин, на нетрезвых водителей налагается штраф. Кроме того, мы показываем их фотографии на сайте МВД. Все это дает хорошие результаты и мы намерены продолжать работу в этом направлении", — подчеркнул он. Дамей Авидзба подчеркнул, что сотрудники ГАИ активно борются с нарушениями ПДД. Самые распространенные из них — превышение скорости, обгон в неположенном месте, езда в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/leto-za-gagroy-pyanaya-dorozhnaya-statistika-abkhazii-za-avgust-1052171603.html

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