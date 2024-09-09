https://sputnik-abkhazia.ru/20240909/druzhba-i-strategicheskoe-partnerstvo-kak-abkhaziya-i-rossiya-ustanovili-dipotnosheniya-1052213337.html

Дружба и стратегическое партнерство: как Абхазия и Россия установили дипотношения

Дружба и стратегическое партнерство: как Абхазия и Россия установили дипотношения

Sputnik Абхазия

Абхазия и Россия установили дипломатические отношения 9 сентября 2008 года, тогда же страны согласовали проект Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной... 09.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-09T09:00+0300

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О том, как это происходило, какое давление оказывалось на Россию и какие возможности открылись перед Абхазией, читайте в материале Sputnik.Sputnik26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Однако со стороны западных стран на Россию оказывалось давление, они требовали отказаться от своего решения.Как рассказывал в интервью Sputnik нынешний министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба, абхазская сторона понимала, что Россия будет твердо стоять в своих позициях, и никто ее здесь не сможет поколебить.И уже 9 сентября 2008 года в Москве состоялся первый официальный визит абхазской делегации. Тогда министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба отправился в столицу России на официальное установление дипотношении между двумя странами.“Помню хорошо, как 9 сентября мы совершили первый официальный визит представителя Республики Абхазия в Москву. Я первый, кто поехал из аэропорта с автомобильным эскортом, на котором развивался абхазский флаг. Мы приехали на Спиридоновскую улицу, дом приемов Министерства иностранных дел. В этом здании происходило много знаковых событий в истории ХХ века. И нам абхазским дипломатам посчастливилось в этом здании подписать договор о дипломатическом признании и обменяться нотами. С Сергеем Викторовичем Лавровым мы и наши осетинские братья подписали соглашение. И на этой же встрече мы завизировали подписанный буквально через неделю договор “О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” между нашими странами”, - отметил Шамба.Уже через неделю был подписан и сам договор “О дружбе и сотрудничестве”, который определял стратегический союз между двумя странами. Этот документ гарантировал безопасность Абхазии в случае угрозы.“Если до этого мы большие усилия прилагали к охране нашей границы по реке Ингур, были большие потери и большие угрозы для общества, волнения и переживания в связи с возможностью новой агрессии со стороны Грузии, то после 2008 года все это ушло на задний план. Другие проблемы, социальные стали более важными для общества”, - отметил Шамба.Серьезная работаПризнание независимости Абхазии Россией и установление дипломатических отношений между двумя странами стало импульсом для дальнейшего признания суверенитета республики со стороны других стран, отмечал министр иностранных дел.“Это была первая страна, с которой мы заключили дипломатические отношения. Самая большая страна в мире, член Совета безопасности ООН. Мне на посту министра иностранных дел посчастливилось подписать соглашение с самой большой страной в мире и самой маленькой. Потом был ряд государств, с которыми мы подписали соглашения", - добавил Шамба.Работа по установлению дипломатических отношений была очень серьезной и ответственной, тем более что это был первый обмен документами на официальном уровне.26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал Указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены дипломатические отношения.Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа.Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 200 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

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