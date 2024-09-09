https://sputnik-abkhazia.ru/20240909/nachalsya-x-mezhdunarodnyy-festival-organnye-vechera-v-pitsunde-1052220318.html
Начался X международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде"
Начался X международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде"
Sputnik Абхазия
Фестиваль - преемник большого международного фестиваля органной музыки, ежегодно проходившего в Пицунде с 1977 по 1992 год. 09.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-09T22:20+0300
2024-09-09T22:20+0300
2024-09-09T22:20+0300
в абхазии
абхазия
пицунда
новости
музыка
культура
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/1e/1051840277_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acf367e2511c3fcf2fed199bf06198cc.jpg
СУХУМ, 9 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. X международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде" открылся в Государственном концертном зале Пицундского храма. Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" стал музыкальным центром и местом притяжения музыкантов высокого класса, отметила она. Помимо абхазских артистов, для участия в фестивале в республику приехали исполнители из России, Австрии, Беларуси и Японии. Перед зрителями выступят такие известные музыканты как Лука Гаделия, Кристина Эшба, Людмила Голуб, Владимир Хомяков, Хироко Иноуэ, Владимир Невдах и многие другие. Международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде" будет проходить до 14 сентября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240831/gadeliya-o-yubileynom-festivale-organnye-vechera-v-pitsunde-proydet-s-razmakhom--1052125783.html
абхазия
пицунда
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/1e/1051840277_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c8a1300d49400169099794be0b410e8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, пицунда, новости, музыка, культура
абхазия, пицунда, новости, музыка, культура
Начался X международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде"
Фестиваль - преемник большого международного фестиваля органной музыки, ежегодно проходившего в Пицунде с 1977 по 1992 год.
СУХУМ, 9 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. X международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде" открылся в Государственном концертном зале Пицундского храма.
"Фестивалю десять лет, за это время он обрел заслуженное признание и громкое имя в музыкальных кругах России и Европы. Фестиваль очень интересный - в одном зале можно послушать музыкантов с разных уголков мира", - сказала худрук концертного зала Пицундского храма Марина Эшба.
Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" стал музыкальным центром и местом притяжения музыкантов высокого класса, отметила она.
Помимо абхазских артистов, для участия в фестивале в республику приехали исполнители из России, Австрии, Беларуси и Японии. Перед зрителями выступят такие известные музыканты как Лука Гаделия, Кристина Эшба, Людмила Голуб, Владимир Хомяков, Хироко Иноуэ, Владимир Невдах и многие другие.
Международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде" будет проходить до 14 сентября.