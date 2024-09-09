https://sputnik-abkhazia.ru/20240909/nachalsya-x-mezhdunarodnyy-festival-organnye-vechera-v-pitsunde-1052220318.html

Начался X международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде"

Начался X международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде"

Sputnik Абхазия

Фестиваль - преемник большого международного фестиваля органной музыки, ежегодно проходившего в Пицунде с 1977 по 1992 год. 09.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-09T22:20+0300

2024-09-09T22:20+0300

2024-09-09T22:20+0300

в абхазии

абхазия

пицунда

новости

музыка

культура

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/1e/1051840277_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acf367e2511c3fcf2fed199bf06198cc.jpg

СУХУМ, 9 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. X международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде" открылся в Государственном концертном зале Пицундского храма. Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" стал музыкальным центром и местом притяжения музыкантов высокого класса, отметила она. Помимо абхазских артистов, для участия в фестивале в республику приехали исполнители из России, Австрии, Беларуси и Японии. Перед зрителями выступят такие известные музыканты как Лука Гаделия, Кристина Эшба, Людмила Голуб, Владимир Хомяков, Хироко Иноуэ, Владимир Невдах и многие другие. Международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде" будет проходить до 14 сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240831/gadeliya-o-yubileynom-festivale-organnye-vechera-v-pitsunde-proydet-s-razmakhom--1052125783.html

абхазия

пицунда

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, пицунда, новости, музыка, культура