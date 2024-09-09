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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240909/osvobozhden-naselennyy-punkt-memrik-v-dnr-1052216714.html
Освобожден населенный пункт Мемрик в ДНР
Освобожден населенный пункт Мемрик в ДНР
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за сутки составили до 2020 человек, следует из сводки Минобороны России. 09.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-09T20:17+0300
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.Средствами ПВО за сутки сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS и 45 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31166 беспилотника, 579 зенитных ракетных комплексов, 17969 танков и других боевых бронированных машин, 1447 боевых машин РСЗО, 14358 орудий полевой артиллерии и минометов, 25825 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240908/urozhenets-abkhazii-pogib-v-zone-boevykh-deystviy-v-kurskoy-oblasti-1052210388.html
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россия, новости, министерство обороны рф
россия, новости, министерство обороны рф

Освобожден населенный пункт Мемрик в ДНР

20:17 09.09.2024
© Sputnik / Сергей БобылевБоевая подготовка штурмовых подразделений 20 и 25 армии в зоне проведения специальной военной операции
Боевая подготовка штурмовых подразделений 20 и 25 армии в зоне проведения специальной военной операции - Sputnik Абхазия, 1920, 09.09.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Потери украинских войск за сутки составили до 2020 человек, следует из сводки Минобороны России.
СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок России поражены скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах.
Средствами ПВО за сутки сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS и 45 беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31166 беспилотника, 579 зенитных ракетных комплексов, 17969 танков и других боевых бронированных машин, 1447 боевых машин РСЗО, 14358 орудий полевой артиллерии и минометов, 25825 единиц специальной военной автомобильной техники.
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