https://sputnik-abkhazia.ru/20240909/osvobozhden-naselennyy-punkt-memrik-v-dnr-1052216714.html

Освобожден населенный пункт Мемрик в ДНР

Освобожден населенный пункт Мемрик в ДНР

Sputnik Абхазия

Потери украинских войск за сутки составили до 2020 человек, следует из сводки Минобороны России. 09.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-09T20:17+0300

2024-09-09T20:17+0300

2024-09-09T20:17+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.Средствами ПВО за сутки сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS и 45 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31166 беспилотника, 579 зенитных ракетных комплексов, 17969 танков и других боевых бронированных машин, 1447 боевых машин РСЗО, 14358 орудий полевой артиллерии и минометов, 25825 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240908/urozhenets-abkhazii-pogib-v-zone-boevykh-deystviy-v-kurskoy-oblasti-1052210388.html

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