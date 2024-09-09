Освобожден населенный пункт Мемрик в ДНР
© Sputnik / Сергей БобылевБоевая подготовка штурмовых подразделений 20 и 25 армии в зоне проведения специальной военной операции
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Потери украинских войск за сутки составили до 2020 человек, следует из сводки Минобороны России.
СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок России поражены скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах.
Средствами ПВО за сутки сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS и 45 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31166 беспилотника, 579 зенитных ракетных комплексов, 17969 танков и других боевых бронированных машин, 1447 боевых машин РСЗО, 14358 орудий полевой артиллерии и минометов, 25825 единиц специальной военной автомобильной техники.
Всего с начала СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31166 беспилотника, 579 зенитных ракетных комплексов, 17969 танков и других боевых бронированных машин, 1447 боевых машин РСЗО, 14358 орудий полевой артиллерии и минометов, 25825 единиц специальной военной автомобильной техники.