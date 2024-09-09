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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 сентября
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Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать малоградиентное барическое поле пониженного давления. 09.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-09T16:24+0300
2024-09-09T16:24+0300
2024-09-09T16:44+0300
в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Во вторник, 10 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром местами возможны кратковременные осадки, днем преимущественно без осадков, жаркая погода.Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 сентября
16:24 09.09.2024 (обновлено: 16:44 09.09.2024)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать малоградиентное барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Во вторник, 10 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром местами возможны кратковременные осадки, днем преимущественно без осадков, жаркая погода.
Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.