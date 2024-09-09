https://sputnik-abkhazia.ru/20240909/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-10-sentyabrya-1052217379.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 сентября

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать малоградиентное барическое поле пониженного давления. 09.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-09T16:24+0300

2024-09-09T16:24+0300

2024-09-09T16:44+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Во вторник, 10 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром местами возможны кратковременные осадки, днем преимущественно без осадков, жаркая погода.Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии